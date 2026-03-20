РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14660 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Европы
1 294 7

Украина получит 90 млрд евро от ЕС, несмотря на вето Орбана, - фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет продолжать финансировать Украину, несмотря на позицию Будапешта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Кредит остается заблокированным, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не держит своего слова. Но позвольте мне повторить то, что я уже сказала в Киеве. Мы выполним это так или иначе", - заявила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что решение о предоставлении кредита на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро было принято Европейским Советом в декабре 2025 года.

"Было одно условие – условие, что Венгрия, Словакия, Чехия не будут участвовать в займе. Это условие было выполнено. Поэтому давайте четко определим нашу позицию", – отметила президент Еврокомиссии.

Она констатировала, что перед ЕС "стоят сложные задачи".

"Но сегодня мы укрепили нашу решимость. Это был очень хороший Европейский Совет", – сказала фон дер Ляйен.

Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"

Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.

Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном в результате атаки беспилотника в январе.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як? Будете далі його просити навколішки? ПРИ ТОМУ ШО ЦЕ НЕ ЙОГО ГРОШІ!!!
показать весь комментарий
20.03.2026 07:40 Ответить
"Була одна умова - умова, що Угорщина, Словаччина, Чехія не братимуть участі в позиці. Ця умова була виконана"

Тобто ці утирки навіть і не надавали своїх грошей під цю позику. Але іншим країнам ЄС її забороняють надавати. Просто якесь екстремальне нахабство, лицемірство та відверте підігравання *****.
показать весь комментарий
20.03.2026 07:41 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2026 07:57 Ответить
Чули. Місяць тому. І два. Грошей так і немає.
показать весь комментарий
20.03.2026 07:51 Ответить
вона вигризе,бо її відсотки закладено у тіло кредита,ви вірите що всі ,,партнери-допомогачі,, не мають з фінансування зиску???я ось не вірю....
показать весь комментарий
20.03.2026 07:54 Ответить
Або ви реформуєте ЕС, або підете у небуття. Я знаю що ви оберете другий варіант.
показать весь комментарий
20.03.2026 07:51 Ответить
вони вже йдуть до нього,криза яка насувається розжене їх по своїх внутрішніх кордонах,більша половина єс на дотаціях,а якщо трумпель розвалить нато......це і поставить жирнючу крапку,бо сам союз вибудовувався як економічно-військовий....
показать весь комментарий
20.03.2026 07:58 Ответить
 
 