Украина получит 90 млрд евро от ЕС, несмотря на вето Орбана, - фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет продолжать финансировать Украину, несмотря на позицию Будапешта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".
"Кредит остается заблокированным, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не держит своего слова. Но позвольте мне повторить то, что я уже сказала в Киеве. Мы выполним это так или иначе", - заявила фон дер Ляйен.
Она напомнила, что решение о предоставлении кредита на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро было принято Европейским Советом в декабре 2025 года.
"Было одно условие – условие, что Венгрия, Словакия, Чехия не будут участвовать в займе. Это условие было выполнено. Поэтому давайте четко определим нашу позицию", – отметила президент Еврокомиссии.
Она констатировала, что перед ЕС "стоят сложные задачи".
"Но сегодня мы укрепили нашу решимость. Это был очень хороший Европейский Совет", – сказала фон дер Ляйен.
Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"
Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.
Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном в результате атаки беспилотника в январе.
Атака РФ на нефтепровод "Дружба"
- 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
- По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
- 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
- Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
Тобто ці утирки навіть і не надавали своїх грошей під цю позику. Але іншим країнам ЄС її забороняють надавати. Просто якесь екстремальне нахабство, лицемірство та відверте підігравання *****.
