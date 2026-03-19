Первый транш из €90 млрд кредита для Украины может поступить уже в начале апреля, - Европейский Совет

Евросоюз может начать выделение Украине средств в рамках кредита на 90 млрд евро уже в начале апреля.

Об этом говорится в сообщении Европейского Совета, передает Цензор.НЕТ.

"После своего решения в декабре 2025 года предоставить Украине кредит поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы, Европейский совет приветствует одобрение этого кредита созаконодателями и ожидает первый транш для Украины в начале апреля", — отметили там.

Также Европейский Совет призвал активизировать работу с третьими странами, чтобы помочь покрыть оставшийся дефицит в 30 млрд евро в финансировании Украины.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время избирательной кампании.

Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита по нефтепроводу "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

