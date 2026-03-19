ЕС настойчиво работает с Орбаном по кредиту в 90 млрд для Украины, - Каллас

Президент Европейского совета Антониу Кошта прилагает все усилия, чтобы решить проблему с блокированием Венгрией кредита в размере 90 млрд грн для Украины.

Об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Перед началом заседания Европейского Совета она отметила, что президент Кошта работает над поиском решения с венгерским премьером Орбаном.

"Есть альтернативы, но посмотрим, как это пойдет, и на самом деле это также требует политического мужества от всех нас", — сказала дипломатка.

Каллас напомнила, что в декабре все лидеры ЕС приняли решение о кредите для Украины.

"В этом и заключается проблема. Они отзывают свое соглашение, а у нас также есть пункт в наших договорах о том, что мы сотрудничаем добросовестно, и это точно не один из них. Но вопрос для нас заключается в том, как мы можем реально заставить выполнить соглашение, которое мы заключили в декабре", - пояснила она.

По словам Каллас, в понедельник в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам министры "очень решительно подтолкнули Венгрию к согласию и предложили решение, потому что если у них есть проблемы с нефтью, их соседка Хорватия также может поставлять эту нефть".

"Так что это был конструктивный подход, но, думаю, во время выборов люди не такие рациональные. Как я уже говорила, президент Кошта работает над решениями. Я также разговаривала с ним вчера, и посмотрим, как мы найдем выход", — сказала она.

Высокий представитель ЕС также убеждена, что "пришло время продемонстрировать нашу поддержку Украине, потому что война на Ближнем Востоке связана с войной в Украине, и, к сожалению, Россия выигрывает от войны на Ближнем Востоке".

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время избирательной кампании.

Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита по нефтепроводу "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

