Каллас о возможности военной миссии ЕС в Ормузском проливе: Никто не хочет втягиваться в войну

В понедельник, 16 марта, министры иностранных дел стран Европейского Союза обсудили усиление военно-морской миссии Aspides, сопровождающей торговые суда в Красном море на случай потенциальных атак хуситов, и её возможное расширение на Ормузский пролив. Глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам дискуссии заявила, что на данный момент нет готовности расширить мандат миссии на Ормузский пролив.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Страны ЕС избегают эскалации

"Мы обсудили варианты лучшей защиты судоходства в регионе. В ЕС уже есть военно-морская операция – Aspides, которая играет важную роль в обеспечении свободы судоходства. В ходе дискуссии было выражено четкое желание усилить эту операцию, но пока не было готовности менять ее мандат. Хотя Ормузский пролив сейчас в центре внимания, Красное море также остается критически важным. Существует риск вмешательства хуситов, поэтому мы должны оставаться бдительными", — заявила топ-дипломатка ЕС.

Под усилением операции подразумевается увеличение ее военно-морских ресурсов.

Что касается расширения миссии, Каллас отметила, что государства ЕС избегают эскалации.

"Что касается расширения мандата на Ормузский пролив, государства-члены не проявили готовности это делать. Как я уже отметила, никто не хочет активно втягиваться в эту войну, и все обеспокоены тем, к чему она может привести", — сказала Каллас.

Поиск возможных дипломатических решений

Верховный представитель ЕС по иностранным делам подчеркнула необходимость поиска дипломатического решения.

"Около 20% мировых поставок нефти и газа проходят через Ормузский пролив. Больше всего это влияет на Азию. Через пролив также перевозят удобрения. Если в этом году не будет удобрений, в следующем году может возникнуть голод", — предупредила Каллас.

Дипломат добавила, что поиск возможных вариантов будет продолжаться, и она будет собирать предложения от государств-членов.

Также Каллас прокомментировала заявление главы МИД Ирана о том, что Ормузский пролив закрыт только для "судов врагов", отметив, что "недостаточно просто заявить, что пролив открыт для друзей".

Что предшествовало

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "многие страны" направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который частично заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.

Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".

Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.

Нидерланды также пока не планируют участвовать в миссии по Ормузскому проливу.

