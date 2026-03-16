Каллас про можливість військової місії ЄС в Ормузькій протоці: Ніхто не хоче втягуватися у війну

У понеділок, 16 березня, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу обговорили посилення військово-морської місії Aspides, що супроводжує торговельні судна в Червоному морі на випадок потенційних атак хуситів, і її можливе розширення на Ормузьку протоку. Глава європейської дипломатії Кая Каллас за результатами дискусії сказала, що наразі немає готовності розширити мандат місії на Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

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Держави ЄС уникають ескалації

"Ми обговорили варіанти кращого захисту судноплавства в регіоні. У ЄС уже є військово-морська операція – Aspides, яка відіграє важливу роль у забезпеченні свободи судноплавства. Під час дискусії було висловлено чітке бажання посилити цю операцію, але наразі не було готовності змінювати її мандат. Хоча Ормузька протока зараз у центрі уваги, Червоне море також залишається критично важливим. Існує ризик втручання хуситів, тому ми повинні залишатися пильними",- заявила топдипломатка ЄС.

Під посиленням операції мається на увазі збільшення її військово-морських ресурсів.

Щодо розширення місії, Каллас зазначила, що держави ЄС уникають ескалації.

"Що стосується розширення мандату на Ормузьку протоку, держави-члени не виявили готовності це робити. Як я вже зазначила, ніхто не хоче активно втягуватися в цю війну, і всі стурбовані тим, до чого вона може призвести", - сказала Каллас.

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Пошук можливих дипломатичних рішень

Висока представниця ЄС із закордонних справ наголосила на необхідності пошуку дипломатичного рішення.

"Близько 20% світових поставок нафти та газу проходять через Ормузьку протоку. Найбільше це впливає на Азію. Через протоку також перевозять добрива. Якщо цього року не буде добрив, наступного року може виникнути голод", - попередила Каллас.

Дипломатка додала, що пошуки можливих опцій триватимуть, і вона збиратиме пропозиції від держав-членів.

Також Каллас прокоментувала заяву глави МЗС Ірану про те, що Ормузька протока закрита лише для "суден ворогів", зазначивши, що "недостатньо просто заявити, що протока відкрита для друзів".

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Що передувало

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.

Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".

В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.

Нідерланди також наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки.

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