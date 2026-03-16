Каллас про можливість військової місії ЄС в Ормузькій протоці: Ніхто не хоче втягуватися у війну
У понеділок, 16 березня, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу обговорили посилення військово-морської місії Aspides, що супроводжує торговельні судна в Червоному морі на випадок потенційних атак хуситів, і її можливе розширення на Ормузьку протоку. Глава європейської дипломатії Кая Каллас за результатами дискусії сказала, що наразі немає готовності розширити мандат місії на Ормузьку протоку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".
Держави ЄС уникають ескалації
"Ми обговорили варіанти кращого захисту судноплавства в регіоні. У ЄС уже є військово-морська операція – Aspides, яка відіграє важливу роль у забезпеченні свободи судноплавства. Під час дискусії було висловлено чітке бажання посилити цю операцію, але наразі не було готовності змінювати її мандат. Хоча Ормузька протока зараз у центрі уваги, Червоне море також залишається критично важливим. Існує ризик втручання хуситів, тому ми повинні залишатися пильними",- заявила топдипломатка ЄС.
Під посиленням операції мається на увазі збільшення її військово-морських ресурсів.
Щодо розширення місії, Каллас зазначила, що держави ЄС уникають ескалації.
"Що стосується розширення мандату на Ормузьку протоку, держави-члени не виявили готовності це робити. Як я вже зазначила, ніхто не хоче активно втягуватися в цю війну, і всі стурбовані тим, до чого вона може призвести", - сказала Каллас.
Пошук можливих дипломатичних рішень
Висока представниця ЄС із закордонних справ наголосила на необхідності пошуку дипломатичного рішення.
"Близько 20% світових поставок нафти та газу проходять через Ормузьку протоку. Найбільше це впливає на Азію. Через протоку також перевозять добрива. Якщо цього року не буде добрив, наступного року може виникнути голод", - попередила Каллас.
Дипломатка додала, що пошуки можливих опцій триватимуть, і вона збиратиме пропозиції від держав-членів.
Також Каллас прокоментувала заяву глави МЗС Ірану про те, що Ормузька протока закрита лише для "суден ворогів", зазначивши, що "недостатньо просто заявити, що протока відкрита для друзів".
Що передувало
- Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.
- Нідерланди також наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки.
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