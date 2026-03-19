Порошенко встретился с лидерами ЕС перед заседанием Евросовета: РФ - первопричина нестабильности в мире

Петр Порошенко заявил, что первопричиной нестабильности в мире является именно российская агрессия против Украины.

Об этом он сказал во время выступления на саммите лидеров Европейской народной партии, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Он подчеркнул, что европейское и мировое внимание должно быть сосредоточено на войне в Украине, поскольку все началось с войны РФ, поэтому лучший способ остановить глобальное потрясение — это устранить его первопричины.

Порошенко встретился с лидерами ЕС: что он им сказал?

Порошенко обозначил три приоритета:

  • Первый – должно быть восстановлено прочное трансатлантическое единство, потому что все наши враги боятся именно нашего единства и скоординированности;
  • Второй – Украина должна быть укреплена, а Россия – ослаблена, потому что глобальное потрясение подпитывается Россией, которая все еще остается сильной;
  • Третье – внутренняя устойчивость Украины, потому что именно Украина удерживает мир от падения в еще большее глобальное потрясение.

По словам Порошенко, именно Украина должна определять принципы прекращения этой войны, а не Россия.

Лидер "ЕС" отметил, что для укрепления Украины необходимо обеспечить:

  • поддержку современных Вооруженных Сил Украины без ограничений;
  • предоставление оружия и вооружения без задержек;
  • развитие украинской оборонной промышленности как части оборонной промышленности ЕС;
  • постоянную экономическую и финансовую помощь, включая выплату кредита в размере 90 млрд евро и использование замороженных российских активов для военных нужд и нужд восстановления;
  • гарантии безопасности для Украины, основанные на двух столпах — полноправном вступлении в ЕС на основе заслуг и присутствии войск ("boots on the ground") Коалиции решительных.

Санкции

Порошенко считает, что ослабить РФ можно благодаря санкционному давлению.

Порошенко встретился с лидерами ЕС: что он им сказал?

"Мы должны нанести удар там, где находится двигатель войны России — "Газпром", "Росатом", нефть и газ в целом. ...

"Если Россия хочет вести долгую войну, мы должны сделать долгую войну экономически невозможной для нее. Только укрепляя Украину и ослабляя Россию, мы сможем найти путь к завершению войны. Отправной точкой должно быть немедленное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня", — подчеркнул он.

Также он опроверг, что в Украине сейчас парламентский кризис.

"Это неправда. Если и есть кризис, то это кризис политической ответственности. Мы давно четко определили конкретные приоритеты, которые должны быть выполнены", – добавил пятый президент.

Порошенко встретился с лидерами ЕС: что он им сказал?

По его словам, должна быть создана коалиция национального единства, гарантирована полная независимость антикоррупционных институтов; обеспечена уголовная ответственность за все выявленные коррупционные схемы; внедрены 10 пунктов приоритетов фундаментальных реформ.

В саммите лидеров Европейской народной партии, который состоялся перед заседанием Европейского совета, приняли участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского парламента Роберта Мецола, главы государств и правительств 11 стран Евросоюза, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент ЕНП Манфред Вебер, а также лидеры оппозиции ряда европейских стран.

Порошенко встретился с лидерами ЕС: что он им сказал?

Пвніна корея теж виживає з ядерною зброєю.
Ну нах таке виживання.
В першу чергу громадянам потрібно мозок вмикати у відповідальні момени, як от вибори....
19.03.2026 12:30 Ответить
Пан не думав, що якщо думати, коли приймаєш рішення, це може вберегти і від голоду і від війни.
Чи пан обмежений між бусіком та ядерною зброєю?
19.03.2026 12:38 Ответить
Приємно подивитись на справжнього відповідального політика - поголений , гарна зачіска, костюм з краваткою , не несе маячню ... але ж бовдури73% хотіли квартально-серіальної веселухи та Генітального Піаніста - ось і маємо суцільні нещастя вже майже 7 років і кінця краю бідам не вдено на обрії ! На жаль.
19.03.2026 12:19 Ответить
Деяким 73 відсотковим прсонажам ще вистачає відсутності розуму відгавкуватися на дописи про їх недолугісь.
Краще б попрацювали над собою, щоб більше не робити такої трагедії як у 19р.
19.03.2026 12:26 Ответить
Скільки горя можна було б уникнути, якби гундосий членограй не ставив палиці в колеса розумним і відповідальним дорослим людям! А ще краще, якби 73% дебілів не обрали цього маланогандона
19.03.2026 12:28 Ответить
Як це зеля його туда пустіл ?
19.03.2026 12:29 Ответить
Нестабильность в мире фигня,главное что бы Орбан вовремя платил проценты инвесторам в венгерские гособлигации.
19.03.2026 12:30 Ответить
 
 