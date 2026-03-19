Порошенко встретился с лидерами ЕС перед заседанием Евросовета: РФ - первопричина нестабильности в мире
Петр Порошенко заявил, что первопричиной нестабильности в мире является именно российская агрессия против Украины.
Об этом он сказал во время выступления на саммите лидеров Европейской народной партии, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Он подчеркнул, что европейское и мировое внимание должно быть сосредоточено на войне в Украине, поскольку все началось с войны РФ, поэтому лучший способ остановить глобальное потрясение — это устранить его первопричины.
Порошенко обозначил три приоритета:
- Первый – должно быть восстановлено прочное трансатлантическое единство, потому что все наши враги боятся именно нашего единства и скоординированности;
- Второй – Украина должна быть укреплена, а Россия – ослаблена, потому что глобальное потрясение подпитывается Россией, которая все еще остается сильной;
- Третье – внутренняя устойчивость Украины, потому что именно Украина удерживает мир от падения в еще большее глобальное потрясение.
По словам Порошенко, именно Украина должна определять принципы прекращения этой войны, а не Россия.
Лидер "ЕС" отметил, что для укрепления Украины необходимо обеспечить:
- поддержку современных Вооруженных Сил Украины без ограничений;
- предоставление оружия и вооружения без задержек;
- развитие украинской оборонной промышленности как части оборонной промышленности ЕС;
- постоянную экономическую и финансовую помощь, включая выплату кредита в размере 90 млрд евро и использование замороженных российских активов для военных нужд и нужд восстановления;
- гарантии безопасности для Украины, основанные на двух столпах — полноправном вступлении в ЕС на основе заслуг и присутствии войск ("boots on the ground") Коалиции решительных.
Санкции
Порошенко считает, что ослабить РФ можно благодаря санкционному давлению.
"Мы должны нанести удар там, где находится двигатель войны России — "Газпром", "Росатом", нефть и газ в целом. ...
"Если Россия хочет вести долгую войну, мы должны сделать долгую войну экономически невозможной для нее. Только укрепляя Украину и ослабляя Россию, мы сможем найти путь к завершению войны. Отправной точкой должно быть немедленное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня", — подчеркнул он.
Также он опроверг, что в Украине сейчас парламентский кризис.
"Это неправда. Если и есть кризис, то это кризис политической ответственности. Мы давно четко определили конкретные приоритеты, которые должны быть выполнены", – добавил пятый президент.
По его словам, должна быть создана коалиция национального единства, гарантирована полная независимость антикоррупционных институтов; обеспечена уголовная ответственность за все выявленные коррупционные схемы; внедрены 10 пунктов приоритетов фундаментальных реформ.
В саммите лидеров Европейской народной партии, который состоялся перед заседанием Европейского совета, приняли участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского парламента Роберта Мецола, главы государств и правительств 11 стран Евросоюза, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент ЕНП Манфред Вебер, а также лидеры оппозиции ряда европейских стран.
