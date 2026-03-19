Порошенко зустрівся із лідерами ЄС перед засіданням Євроради: РФ - першопричина нестабільності у світі

Петро Порошенко заявив, що першопричиною нестабільності у світі є саме російська агресія проти України.

Про це він сказав під час виступу на саміті лідерів Європейської народної партії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він наголосив, що європейська та світова увага має бути зосереджена на війні в Україні, оскільки все почалося з війни РФ, тому найкращий спосіб зупинити глобальне потрясіння — це усунути його першопричини.

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Порошенко окреслив три пріоритети:

Перший – має бути відновлена міцна трансатлантична єдність, тому що всі наші вороги бояться саме нашої єдності та координованості;

Другий – Україна має бути зміцнена, а Росія — ослаблена, тому що глобальне потрясіння підживлюється Росією, яка все ще залишається сильною;

Третій – внутрішня стійкість України, бо саме Україна утримує світ від падіння у ще більше глобальне потрясіння.

За словами Порошенка, саме Україна має визначати принципи припинення цієї війни, а не Росія.

Лідер "ЄС" зазначив, що для зміцнення України потрібно забезпечити:

підтримку сучасних Збройних Сил України без обмежень;

надання зброї та озброєння без затримок;

розвиток української оборонної промисловості як частини оборонної промисловості ЄС;

сталу економічну та фінансову допомогу, включаючи виплату кредиту в розмірі 90 млрд євро та використання заморожених російських активів для військових потреб та потреб відновлення;

гарантії безпеки для України, засновані на двох стовпах — повноправному вступі до ЄС на основі заслуг та присутності військ ("boots on the ground") Коаліції рішучих.

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Санкції

Порошенко вважає, що ослабити РФ можна завдяки санкційному тиску.

"Ми маємо вдарити туди, де знаходиться двигун війни Росії — Газпром, Росатом, нафту і газ загалом. ...

"Якщо Росія хоче вести довгу війну, ми повинні зробити довгу війну економічно неможливою для неї. Тільки зміцнюючи Україну та послаблюючи Росію, ми зможемо знайти шлях до завершення війни. Відправною точкою має бути негайне, безумовне та всеосяжне припинення вогню", - наголосив він.

Також він заперечив, що в Україні наразі парламентська криза.

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"Це неправда. Якщо і є криза, то це криза політичної відповідальності. Ми давно чітко визначили конкретні пріоритети, які мають бути виконані", - додав п'ятий президент.

За його словами, має бути створена коаліція національної єдності, гарантована повна незалежність антикорупційних інституцій; забезпечена кримінальна відповідальність за всіма виявленими корупційними схемами; впроваджені 10 пунктів пріоритетів фундаментальних реформ.

У саміті лідерів Європейської народно партії, який відбувся перед засіданням Європейської Ради, взяли участь Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейського парламенту Роберта Мецола, глави держав та урядів 11 країн Євросоюзу, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, премʼєр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, Президент ЄНП Манфред Вебер, а також лідери опозиції низки європейських країн.

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