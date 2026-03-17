ЕС не желает заключать энергетические соглашения с РФ, - Каллас

Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что блок не намерен заключать с Россией соглашения в сфере энергетики на фоне роста цен.

Об этом она сказала в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, желания вести переговоры по энергетике с РФ нет даже за "закрытыми дверями".

"Я была за этими закрытыми дверями и не вижу такого желания. И когда мы разговариваем с Россией, конечно, самое важное - это сначала договориться, о чем мы хотим с ними говорить", - сказала Каллас.

"Потому что если мы просто вернемся к business as usual (привычному состоянию дел), у нас будет больше такого, больше войн. Мы уже видели это раньше. Поэтому мы должны быть очень бдительными и не давать России того, чего она хочет, потому что ее аппетит будет только расти", - добавила верховная представительница ЕС.

Что предшествовало?

Напомним, Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

Еврокомиссар Йоргенсен заявил, что ЕС не будет импортировать "ни одной молекулы" энергоресурсов из России.

