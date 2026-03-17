ЕС не желает заключать энергетические соглашения с РФ, - Каллас

ЕС не хочет новых соглашений с РФ в сфере энергетики

Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что блок не намерен заключать с Россией соглашения в сфере энергетики на фоне роста цен.

По ее словам, желания вести переговоры по энергетике с РФ нет даже за "закрытыми дверями".

"Я была за этими закрытыми дверями и не вижу такого желания. И когда мы разговариваем с Россией, конечно, самое важное - это сначала договориться, о чем мы хотим с ними говорить", - сказала Каллас.

"Потому что если мы просто вернемся к business as usual (привычному состоянию дел), у нас будет больше такого, больше войн. Мы уже видели это раньше. Поэтому мы должны быть очень бдительными и не давать России того, чего она хочет, потому что ее аппетит будет только расти", - добавила верховная представительница ЕС.

Дякуємо пані Каллас!!!
17.03.2026 13:30 Ответить
В Угорщина зі Словаччини то вже не єес?
17.03.2026 13:34 Ответить
А це що? ЄС запропонував Україні допомогу з ремонту нафтогону "Дружба", - спільна заява Кошти та фон дер Ляєн
17.03.2026 13:51 Ответить
Якісь дивні заяви , то бажання по відновленню ,,дружби,, і тут тобі - нема бажання укладати угоду.
17.03.2026 13:52 Ответить
Газ купують. Нафту купують. Навіщо якісь угоди.
17.03.2026 13:53 Ответить
А зачем что-то заключать. И по действующим договорам все неплохо работает ) С дружбой пока проблемы, но пытаются порешать. А так да, ни-ни. Об чем реч вообще )
17.03.2026 14:16 Ответить
ДЛЯ ЧОГО ЯКІСЬ ДОГОВОРИ....????головне відновити нафтопровід """ДРУЖНІЙ" І ТОДІ ПАЛЬНЕ ІЗ МАДЯРСЬКОГО і СЛОВАЦЬКОГО НАФТОПЕРЕРОБНИХ ЗАВОДІВ БУДЕ НЕПОГАНО ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ПАЛЬНИМ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК.А КУЙЛА ВАЛЮТОЮ
17.03.2026 14:25 Ответить
розказують про не планування договорів з рф на поставки ерегоресурсів і одночасно пропонують Україні гроші на ремонт нафтопровода Дружба. Сцуть в очі.
17.03.2026 14:26 Ответить
 
 