РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10619 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России
144 1

Каллас поблагодарила Францию, Бельгию и Швецию за борьбу с теневым флотом России

Каллас: Пора "снять перчатки" в отношении теневого флота РФ

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас отметила операции против танкеров под фальшивыми флагами и призвала принять 20-й пакет санкций против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я приветствую усилия Франции, Бельгии, а также Швеции по высадке на борт и захвату танкеров под фальшивыми флагами. Пришло время "снять перчатки" в отношении российского теневого флота", — сказала Каллас.

Она констатировала, что "со стороны ЕС давно назрело" принятие нового, 20-го пакета санкций против России.

"Мы обсудили, как продвинуть это вперед. То же самое касается кредита на 90 миллиардов. Те, кто способствует этой войне, должны заплатить (за это)", — подчеркнула верховный представитель ЕС.

Что предшествовало?

Россия использует "вагнеровцев" на танкерах "теневого" флота, — ЦПД

Автор: 

Бельгия (479) Франция (3676) Швеция (1094) Каллас Кая (385)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це як боротися проти припливу бігаючи з відром. Вони розуміють що це неможливо. Ці одиничні захоплення більше тролінг.
показать весь комментарий
17.03.2026 10:39
 
 