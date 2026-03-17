Каллас поблагодарила Францию, Бельгию и Швецию за борьбу с теневым флотом России

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас отметила операции против танкеров под фальшивыми флагами и призвала принять 20-й пакет санкций против РФ.

"Я приветствую усилия Франции, Бельгии, а также Швеции по высадке на борт и захвату танкеров под фальшивыми флагами. Пришло время "снять перчатки" в отношении российского теневого флота", — сказала Каллас.

Она констатировала, что "со стороны ЕС давно назрело" принятие нового, 20-го пакета санкций против России.

"Мы обсудили, как продвинуть это вперед. То же самое касается кредита на 90 миллиардов. Те, кто способствует этой войне, должны заплатить (за это)", — подчеркнула верховный представитель ЕС.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что военные Бельгии и Франции взяли под контроль танкер "теневого флота" РФ. Судно конвоируют в Зебрюгге для ареста.

В воскресенье, 2 марта, федеральная прокуратура Бельгии сообщила об открытии дела в отношении нефтяного танкера Ethera для проверки возможного нарушения норм бельгийского морского законодательства.

13 марта в Балтийском море у побережья шведского города Треллеборг береговая охрана Швеции поднялась на борт танкера Sea Owl I, который подозревают в причастности к теневому флоту России.

