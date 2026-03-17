Каллас подякувала Франції, Бельгії та Швеції за боротьбу з тіньовим флотом Росії

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас відзначила операції проти танкерів під фальшивими прапорами та закликала до прийняття 20-го пакету санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

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"Я вітаю зусилля Франції, Бельгії, а також Швеції щодо висадки на борт і захоплення танкерів під фальшивими прапорами. Настав час "зняти рукавички" щодо російського тіньового флоту", – сказала Каллас.

Вона констатувала, що "з боку ЄС давно назріло" прийняття нового, 20-го пакету санкцій проти Росії.

"Ми обговорили, як просунути це вперед. Те саме стосується позики на 90 мільярдів. Ті, хто сприяє цій війні, повинні заплатити (за це)", – підкреслила верховний представник ЄС.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що військові Бельгії та Франції взяли під контроль танкер "тіньового флоту" РФ. Судно конвоюють до Зебрюгге для арешту.

У неділю, 2 березня, федеральна прокуратура Бельгії повідомила про відкриття справи стосовно нафтового танкера Ethera для перевірки можливого порушення норм бельгійського морського законодавства.

13 березня у Балтійському морі біля узбережжя шведського міста Треллеборг берегова охорона Швеції піднялася на борт танкера Sea Owl I, який підозрюють у причетності до тіньового флоту Росії.

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