Каллас подякувала Франції, Бельгії та Швеції за боротьбу з тіньовим флотом Росії
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас відзначила операції проти танкерів під фальшивими прапорами та закликала до прийняття 20-го пакету санкцій проти РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.
"Я вітаю зусилля Франції, Бельгії, а також Швеції щодо висадки на борт і захоплення танкерів під фальшивими прапорами. Настав час "зняти рукавички" щодо російського тіньового флоту", – сказала Каллас.
Вона констатувала, що "з боку ЄС давно назріло" прийняття нового, 20-го пакету санкцій проти Росії.
"Ми обговорили, як просунути це вперед. Те саме стосується позики на 90 мільярдів. Ті, хто сприяє цій війні, повинні заплатити (за це)", – підкреслила верховний представник ЄС.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що військові Бельгії та Франції взяли під контроль танкер "тіньового флоту" РФ. Судно конвоюють до Зебрюгге для арешту.
- У неділю, 2 березня, федеральна прокуратура Бельгії повідомила про відкриття справи стосовно нафтового танкера Ethera для перевірки можливого порушення норм бельгійського морського законодавства.
- 13 березня у Балтійському морі біля узбережжя шведського міста Треллеборг берегова охорона Швеції піднялася на борт танкера Sea Owl I, який підозрюють у причетності до тіньового флоту Росії.
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