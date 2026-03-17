ЕС неофициально открыл все шесть кластеров переговоров для Украины, - Кос

Еврокомиссар: Украина имеет шанс ускорить ключевые реформы

Еврокомиссар Марта Кос заявила, что все шесть кластеров переговоров о вступлении Украины в ЕС уже открыты неофициально, чтобы не терять время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

"В то время, когда Европа находится под давлением как с Востока, так и с Запада, мы не можем позволить себе терять время. И мы его не теряем. Сейчас все шесть кластеров неофициально открыты", – заявила Кос.

Она заявила, что у Украины есть реальная возможность ускорить внедрение реформ, которые непосредственно влияют на повседневную жизнь граждан – от создания рабочих мест и развития бизнеса до модернизации энергетики, транспорта и поддержки сельских территорий.

Кос подчеркнула, что параллельно продолжается работа над планом действий по десяти приоритетным реформам, согласованным во Львове.

"В то же время мы продолжаем работу над планом действий по десяти приоритетным реформам, согласованным во Львове, с сильным акцентом на верховенстве права, борьбе с коррупцией и развитии сильных, подотчетных демократических институтов", – подчеркнула она.

По словам еврокомиссара, реализация реформ в различных кластерах принесет конкретные результаты для экономики и общества.

Реформы в рамках кластера №3 приведут к увеличению рабочих мест, улучшению условий для бизнеса и увеличению инвестиций в экономику Украины. Реформы в рамках кластера №4 означают более чистую энергию, более надежное электроснабжение и лучшие дороги, железнодорожное сообщение и пограничные переходы. Реформы в рамках кластера №5 означают более сильное сельское хозяйство, лучшую поддержку для сельских общин и более разумное использование земли и водных ресурсов", – рассказала Кос.

Заявления о дате вступления Украины в ЕС

  • Страны-члены Евросоюза пока не готовы назвать Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
  • Президент Евросовета Кошта заявил, что дата вступления Украины в ЕС не определена.

  • Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что членство Украины и Молдовы в Европейском Союзе до 2030 года является стратегической целью для Литвы.

Европа Украина Евросоюз Кос Марта
17.03.2026 12:23 Ответить
і що нам з того??повисяться надої чи курки нестися почнуть,про ваші переговори можно сказати лише одне-симуляція бурної діяльності з проявами занепокоєння....
17.03.2026 12:24 Ответить
Європа робить все можливе, щоб Україна швидше потрапила в ЄС, а ******* і його ************* аж всираються, щоб цьому зашкодити.
17.03.2026 12:31 Ответить
Тепер фотографія морквини ще й з реальним запахом!
17.03.2026 12:39 Ответить
Вчора по всіх новинах розповідали, що раніше чим через 15-20років не приймуть до ЄС,
а сьогодні щоб загасити вчорашнє розчарування народу, ніби дали неофіційні кластери по яким
можливо приймуть. Знову повісили морквину на дрючку перед віслюком... Продовжуйте воювати...
ваша мрія уже близько... так знущаються європейці...
17.03.2026 12:50 Ответить
Надо четко сказать: "примем на днях, а то и раньше". Баламутят народ).
17.03.2026 13:00 Ответить
Неофіційно - це значить "йди, віслючок, за морквиною, і в результаті отримаєш нашу похвалу, але це не точно".
17.03.2026 13:10 Ответить
головне - це побільше іноземних слів. Тоді виглядає досить потужно.
17.03.2026 13:13 Ответить
Не мішайте вавє красти, офіційно і неофіційно
17.03.2026 13:25 Ответить
Закрийте 6 кластерів і прийміть один раз
17.03.2026 13:45 Ответить
А як же вчорашне інтервью Качки де він чітко розповів, що німці сказали-навіть якщо ми все виконаємо то наші реформи повинні "настоятися"!!!!! років 20.

Коротче Україні ніколи не буде в ЕС і тем більш в Нато. Там її ніхто не чекає якщо бути відвертими.
17.03.2026 13:51 Ответить
 
 