ЕС неофициально открыл все шесть кластеров переговоров для Украины, - Кос

Еврокомиссар Марта Кос заявила, что все шесть кластеров переговоров о вступлении Украины в ЕС уже открыты неофициально, чтобы не терять время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

"В то время, когда Европа находится под давлением как с Востока, так и с Запада, мы не можем позволить себе терять время. И мы его не теряем. Сейчас все шесть кластеров неофициально открыты", – заявила Кос.

Она заявила, что у Украины есть реальная возможность ускорить внедрение реформ, которые непосредственно влияют на повседневную жизнь граждан – от создания рабочих мест и развития бизнеса до модернизации энергетики, транспорта и поддержки сельских территорий.

Кос подчеркнула, что параллельно продолжается работа над планом действий по десяти приоритетным реформам, согласованным во Львове.

"В то же время мы продолжаем работу над планом действий по десяти приоритетным реформам, согласованным во Львове, с сильным акцентом на верховенстве права, борьбе с коррупцией и развитии сильных, подотчетных демократических институтов", – подчеркнула она.

По словам еврокомиссара, реализация реформ в различных кластерах принесет конкретные результаты для экономики и общества.

Реформы в рамках кластера №3 приведут к увеличению рабочих мест, улучшению условий для бизнеса и увеличению инвестиций в экономику Украины. Реформы в рамках кластера №4 означают более чистую энергию, более надежное электроснабжение и лучшие дороги, железнодорожное сообщение и пограничные переходы. Реформы в рамках кластера №5 означают более сильное сельское хозяйство, лучшую поддержку для сельских общин и более разумное использование земли и водных ресурсов", – рассказала Кос.

Заявления о дате вступления Украины в ЕС

Страны-члены Евросоюза пока не готовы назвать Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Президент Евросовета Кошта заявил, что дата вступления Украины в ЕС не определена.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что членство Украины и Молдовы в Европейском Союзе до 2030 года является стратегической целью для Литвы.

