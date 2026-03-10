Науседа: Украина может стать членом ЕС до 2030 года при условии борьбы с коррупцией
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что членство Украины и Молдовы в Европейском Союзе до 2030 года является стратегической целью для Литвы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале LRTпосле встречи Науседы с президентом Молдовы Майей Санду в Вильнюсе.
Науседа подчеркнул, что 2030 год является реальной и достижимой целевой датой для обоих государств.
Членство Украины и Молдовы в ЕС
Литовский глава отметил, что это стратегическая задача для его страны и важный сигнал для Европы. Он добавил, что если процесс вступления будет ускорен и страны смогут стать членами ЕС раньше, Литва только приветствует такие результаты.
"Членство Молдовы и Украины в Европейском Союзе не позднее 2030 года является стратегической целью для Литвы", — заявил Науседа.
Президент подчеркнул, что успех в переговорах зависит от проведения реформ, а именно от судебной реформы и борьбы с коррупцией.
Реакция Украины и Еврокомиссии
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС без промедления назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы избежать возможных блокировок, в частности со стороны России и Венгрии. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что установление конкретной даты пока невозможно.
Ранее страны ЕС выразили сомнение относительно ускоренного вступления Украины из-за коррупции.
Заявления о дате вступления Украины в ЕС
- Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
- Президент Евросовета Кошта заявил, что дата вступления Украины в ЕС не определена.
