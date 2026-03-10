РУС
Науседа: Украина может стать членом ЕС до 2030 года при условии борьбы с коррупцией

Президент Литвы назвал целевое членство Украины в ЕС до 2030 года

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что членство Украины и Молдовы в Европейском Союзе до 2030 года является стратегической целью для Литвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале LRTпосле встречи Науседы с президентом Молдовы Майей Санду в Вильнюсе.

Науседа подчеркнул, что 2030 год является реальной и достижимой целевой датой для обоих государств.

Членство Украины и Молдовы в ЕС

Литовский глава отметил, что это стратегическая задача для его страны и важный сигнал для Европы. Он добавил, что если процесс вступления будет ускорен и страны смогут стать членами ЕС раньше, Литва только приветствует такие результаты.

"Членство Молдовы и Украины в Европейском Союзе не позднее 2030 года является стратегической целью для Литвы", — заявил Науседа.

Президент подчеркнул, что успех в переговорах зависит от проведения реформ, а именно от судебной реформы и борьбы с коррупцией.

Реакция Украины и Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС без промедления назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы избежать возможных блокировок, в частности со стороны России и Венгрии. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что установление конкретной даты пока невозможно.

Ранее страны ЕС выразили сомнение относительно ускоренного вступления Украины из-за коррупции. 

Заявления о дате вступления Украины в ЕС

  • Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
  • Президент Евросовета Кошта заявил, что дата вступления Украины в ЕС не определена.

коррупция (1929) Литва (647) Молдова (379) Украина (5596) Евросоюз (2874) Науседа Гитанас (147)
Да не в жисть!
10.03.2026 21:36 Ответить
Навіщо нашій владі єс якщо бюджет наш і єс пиляти не можна буде?
10.03.2026 21:37 Ответить
Більш реальним є те, що Науседа стане корупціонером, ніж те, що наша країна подолає корупцію!
Зараз вона у нас буяє ЗЕленим цвітом!
10.03.2026 21:38 Ответить
Із міндічами-цукерманами, татаровими-бакановими, юзіками - Бенями та їх лідером Голобородьком нас ніколи не візьмуть до ЄС. Там вже є Орбани і Фіци.
10.03.2026 21:45 Ответить
Морковка пересунулась трошки далі)
10.03.2026 21:46 Ответить
Тобто, після арешту зеленського і його ефективних менеджерів
10.03.2026 21:46 Ответить
Перевожу. Украина может стать членом ЕС через 3-4 года после того, как избавится от парашного зебилья. Молдова может стать членом ЕС через 3-4 года после прошлогодней победы Майи Санду при условии, что за это время там к власти не придёт очередное парашное зебильё.
10.03.2026 21:47 Ответить
Від прискореного вступу в 2027 році до "може в 2030 році" пройшло три місяці дипломатії умєрова і мародерства зеленського
10.03.2026 21:51 Ответить
Це нереально. Повернути сотні мільярдів доларів в бюджет і пересадити десятки тисячі держслужбовців? У нас у вязницях стільки місць немає. Де взяти слідчих? "А судді хто"? Прокурори взагалі повні деграданти і найпасудніша, найбрудніша гілка державної системи, яку потрібно не тільки вирізати, а й негайно спалити щоб зараза на живе не розповсюдилась... І це все за 4 роки? Фігня. Досягти результату можна тільки Судами Лінча. За рік країна блищатима як нова копійка якщо на кожній центральній площі міста буде могильник на якому вказана поіменна кількість закопаних під плитою чиновників...
10.03.2026 22:00 Ответить
Та Зелі прийняти закони під стандарти ЄС, це самому підписати собі вирок, і добровільно всім шоблом за грати. Тому йде зе-гра "Ми все виконали, а ось Орбан, та Фіцо не дозволяють!!!"
10.03.2026 22:01 Ответить
 
 