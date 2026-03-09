РУС
Новости Вступление Украины в ЕС
Промедление с расширением Евросоюза усиливает влияние других геополитических игроков, - Мецола

Мецола подчеркнула важность реформ для вступления Украины в ЕС

Глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что затягивание с расширением ЕС оставляет пространство для влияния других государств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське радіо.

"Западные Балканы, Украина, Молдова уже годами смотрят на Европу. Некоторые из них достигли важных этапов и ждут от нас ответа на их реформы... Чем дольше мы медлим, тем больше пространства оставляем другим, чтобы заполнить эту пустоту", - подчеркнула она.

Мецола заявила, что выполнение необходимых реформ остается ключевым условием для дальнейшего расширения Европейского Союза.

В то же время она подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы, продолжая борьбу с большим мужеством и достоинством.

Говоря о перспективах завершения войны, Мецола подчеркнула, что будущий мир должен быть справедливым и основываться на принципах международного права.

"Это должен быть настоящий мир, с соблюдением целостности и достоинства, основанный на принципе "ничего об Украине без Украины" и, конечно, "ничего о Европе без Европы", - подчеркнула она в своем выступлении.

Что предшествовало? 

Дискуссия о возможном ускоренном вступлении Украины в Европейский Союз в 2027 году продолжается.

  • Ранее президент Зеленский заявил, что Украина успешно борется с коррупцией. Утверждение о более высоком уровне коррупции в Украине по сравнению с другими европейскими странами, по его словам, не соответствует действительности.

