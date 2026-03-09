Промедление с расширением Евросоюза усиливает влияние других геополитических игроков, - Мецола

Глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что затягивание с расширением ЕС оставляет пространство для влияния других государств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське радіо.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Западные Балканы, Украина, Молдова уже годами смотрят на Европу. Некоторые из них достигли важных этапов и ждут от нас ответа на их реформы... Чем дольше мы медлим, тем больше пространства оставляем другим, чтобы заполнить эту пустоту", - подчеркнула она.

Мецола заявила, что выполнение необходимых реформ остается ключевым условием для дальнейшего расширения Европейского Союза.

В то же время она подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы, продолжая борьбу с большим мужеством и достоинством.

Говоря о перспективах завершения войны, Мецола подчеркнула, что будущий мир должен быть справедливым и основываться на принципах международного права.

"Это должен быть настоящий мир, с соблюдением целостности и достоинства, основанный на принципе "ничего об Украине без Украины" и, конечно, "ничего о Европе без Европы", - подчеркнула она в своем выступлении.

Что предшествовало?

Дискуссия о возможном ускоренном вступлении Украины в Европейский Союз в 2027 году продолжается.