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Новини Вступ України до ЄС
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Зволікання з розширенням Євросоюзу посилює вплив інших геополітичних гравців, - Мецола

Мецола наголосила на важливості реформ для вступу України до ЄС

Очільниця Європарламенту Роберта Мецола заявила, що затягування з розширенням ЄС залишає простір для впливу інших держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське радіо.

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"Західні Балкани, Україна, Молдова вже роками дивляться на Європу. Деякі з них досягли важливих етапів і чекають від нас відповіді на їхні реформи… Чим довше ми зволікаємо, тим більше простору залишаємо іншим, щоб заповнити цю порожнечу", - наголосила вона.

Мецола заявила, що виконання необхідних реформ залишається ключовою умовою для подальшого розширення Європейського Союзу.

Водночас вона підкреслила, що Україна може розраховувати на підтримку Європи, продовжуючи боротьбу з великою мужністю та гідністю.

Говорячи про перспективи завершення війни, Мецола наголосила, що майбутній мир має бути справедливим і ґрунтуватися на принципах міжнародного права.

"Це має бути справжній мир, із дотриманням цілісності та гідності, заснований на принципі "нічого про Україну без України" і, звичайно, "нічого про Європу без Європи", - наголосила вона у своєму виступі.

Що передувало? 

Дискусія щодо можливого прискореного вступу України до Європейського Союзу у 2027 році триває.

  • Раніше президент Зеленський заявив, що Україна успішно бореться з корупцією. Твердження про більший рівень корупції в Україні порівняно з іншими європейськими країнами за його словами - неправдиве.

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