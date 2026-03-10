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Новини Боротьба з корупцією Вступ Молдови в ЄС Вступ України до ЄС
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Науседа: Україна може стати членом ЄС до 2030 року за умови боротьби з корупцією

Президент Литви назвав цільове членство України у ЄС до 2030 року

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що членство України та Молдови в Європейському Союзі до 2030 року є стратегічною метою для Литви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі LRT після зустрічі Науседи з президенткою Молдови Маєю Санду у Вільнюсі.

Науседа підкреслив, що 2030 рік є реальною та досяжною цільовою датою для обох держав.

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Членство України та Молдови у ЄС

Литовський глава зазначив, що це стратегічне завдання для його країни та важливий сигнал для Європи. Він додав, що якщо процес вступу буде прискорений і країни зможуть стати членами ЄС раніше, Литва лише вітає такі результати.

"Членство Молдови та України в Європейському Союзі не пізніше 2030 року є стратегічною метою для Литви", — заявив Науседа.

Президент підкреслив, що успіх у переговорах залежить від проведення реформ, а саме від судової реформи та боротьби з корупцією.

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Реакція України та Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС без зволікань назвати дату вступу України до ЄС, щоб уникнути можливих блокувань, зокрема з боку Росії та Угорщини. Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що встановлення конкретної дати наразі неможливе.

Раніше країни ЄС висловили сумнів щодо прискореного вступу України через корупцію. 

Заяви про дату вступу України в ЄС

  • Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.
  • Президент Євроради Кошта заявив, що дата вступу України до ЄС не визначена.

Читайте: Корупційні схеми у Держпродспоживслужбі: викриття на Миколаївщині, Буковині та Волині. ФОТОрепортаж

Автор: 

корупція (5093) Литва (2696) Молдова (2204) Україна (7432) Євросоюз (15239) Науседа Гітанас (402)
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Топ коментарі
+17
Навіщо нашій владі єс якщо бюджет наш і єс пиляти не можна буде?
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10.03.2026 21:37 Відповісти
+11
Більш реальним є те, що Науседа стане корупціонером, ніж те, що наша країна подолає корупцію!
Зараз вона у нас буяє ЗЕленим цвітом!
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10.03.2026 21:38 Відповісти
+9
Із міндічами-цукерманами, татаровими-бакановими, юзіками - Бенями та їх лідером Голобородьком нас ніколи не візьмуть до ЄС. Там вже є Орбани і Фіци.
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10.03.2026 21:45 Відповісти
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Да не в жисть!
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10.03.2026 21:36 Відповісти
Навіщо нашій владі єс якщо бюджет наш і єс пиляти не можна буде?
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10.03.2026 21:37 Відповісти
Більш реальним є те, що Науседа стане корупціонером, ніж те, що наша країна подолає корупцію!
Зараз вона у нас буяє ЗЕленим цвітом!
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10.03.2026 21:38 Відповісти
Із міндічами-цукерманами, татаровими-бакановими, юзіками - Бенями та їх лідером Голобородьком нас ніколи не візьмуть до ЄС. Там вже є Орбани і Фіци.
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10.03.2026 21:45 Відповісти
Тобто, після арешту зеленського і його ефективних менеджерів
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10.03.2026 21:46 Відповісти
Перевожу. Украина может стать членом ЕС через 3-4 года после того, как избавится от парашного зебилья. Молдова может стать членом ЕС через 3-4 года после прошлогодней победы Майи Санду при условии, что за это время там к власти не придёт очередное парашное зебильё.
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10.03.2026 21:47 Відповісти
Від прискореного вступу в 2027 році до "може в 2030 році" пройшло три місяці дипломатії умєрова і мародерства зеленського
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10.03.2026 21:51 Відповісти
Никто не обещал вступления в 2027. Невозможно обещать то, что от тебя не зависит. Не ЕС должен провести реформы, а Украина. И никакая дипломатия этого не изменит.
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11.03.2026 00:05 Відповісти
Це нереально. Повернути сотні мільярдів доларів в бюджет і пересадити десятки тисячі держслужбовців? У нас у вязницях стільки місць немає. Де взяти слідчих? "А судді хто"? Прокурори взагалі повні деграданти і найпасудніша, найбрудніша гілка державної системи, яку потрібно не тільки вирізати, а й негайно спалити щоб зараза на живе не розповсюдилась... І це все за 4 роки? Фігня. Досягти результату можна тільки Судами Лінча. За рік країна блищатима як нова копійка якщо на кожній центральній площі міста буде могильник на якому вказана поіменна кількість закопаних під плитою чиновників...
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10.03.2026 22:00 Відповісти
Та Зелі прийняти закони під стандарти ЄС, це самому підписати собі вирок, і добровільно всім шоблом за грати. Тому йде зе-гра "Ми все виконали, а ось Орбан, та Фіцо не дозволяють!!!"
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10.03.2026 22:01 Відповісти
Тобто, якщо головний корумпант президент, то ніяк.
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10.03.2026 22:37 Відповісти
зебанді усяка там Європа не потрібна
(ще й без корупціі)
бо вони вже всі громодяни Ізраілю
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10.03.2026 23:43 Відповісти
Ключове слово - за умови....
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11.03.2026 00:42 Відповісти
Тобто НІКОЛИ
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11.03.2026 01:24 Відповісти
Нашим чиновникам не вигідно закінчувати війну. Тому що прийдуть віймькові з фронту та винесуть їх вперед ногами із кабінетів.
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11.03.2026 05:02 Відповісти
чи буде ЄС в 2030 році ? ще 3-4 орбана-фіцо і накриється ваш ЄС мідним тазом за допомогою рудого педофіла .
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11.03.2026 03:02 Відповісти
Рецепт успішного подолання корупції відомий і він вносився у верховну раду - це реальні терміни увязнення та конфіскація у найближчих родичів і друзів. Але проект закону успішно завалили депутати і поховали надовго.
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11.03.2026 05:25 Відповісти
З такими "членами" ЄС, як орбанятка та іже з ним то єс і нахер потрібне. Наведіть спершу в себе порядок...
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11.03.2026 06:21 Відповісти
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11.03.2026 08:26 Відповісти
Треба гнати Зеленського, в потім говорити про ЄС
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11.03.2026 09:05 Відповісти
Маю надію, що доживу до того часу, коли більшість українців зрозуміє, що ніякого вступу до ЄС не буде. Не стане корупції, вони придумають щось інше. Окуповані території, зерно поганої якості, ненависть до гей парадів, відсутність афроамериканців в парламенті і таке інше. Це безкінечно буде, як і було всі ці роки. Так само з НАТО. Двері в нато відкриті для України, тільки фейсконтроль ми не пройшли. Ну не потрібні ми там. Україна, особливо зараз, потребуватиме величезних вливань грошей. Мова йде про трилліони доларів. Такі країни як Угорщина, Словаччина, та Греція врешті решт, не допустять нас до корита.
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11.03.2026 12:04 Відповісти
 
 