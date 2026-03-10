Науседа: Україна може стати членом ЄС до 2030 року за умови боротьби з корупцією

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що членство України та Молдови в Європейському Союзі до 2030 року є стратегічною метою для Литви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі LRT після зустрічі Науседи з президенткою Молдови Маєю Санду у Вільнюсі.

Науседа підкреслив, що 2030 рік є реальною та досяжною цільовою датою для обох держав.

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Членство України та Молдови у ЄС

Литовський глава зазначив, що це стратегічне завдання для його країни та важливий сигнал для Європи. Він додав, що якщо процес вступу буде прискорений і країни зможуть стати членами ЄС раніше, Литва лише вітає такі результати.

"Членство Молдови та України в Європейському Союзі не пізніше 2030 року є стратегічною метою для Литви", — заявив Науседа.

Президент підкреслив, що успіх у переговорах залежить від проведення реформ, а саме від судової реформи та боротьби з корупцією.

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Реакція України та Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС без зволікань назвати дату вступу України до ЄС, щоб уникнути можливих блокувань, зокрема з боку Росії та Угорщини. Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що встановлення конкретної дати наразі неможливе.

Раніше країни ЄС висловили сумнів щодо прискореного вступу України через корупцію.

Заяви про дату вступу України в ЄС

Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Президент Євроради Кошта заявив, що дата вступу України до ЄС не визначена.

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