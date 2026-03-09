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Корупційні схеми у Держпродспоживслужбі: викриття на Миколаївщині, Буковині та Волині. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили низку корупційних правопорушень серед посадовців територіальних підрозділів Держпродспоживслужби у різних регіонах України.

Фігурантів підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від громадян і підприємців, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На Миколаївщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох колишніх посадовців Головного управління Держпродспоживслужби, які організували схему одержання неправомірної вигоди від фермерів. За гроші вони перереєстровували сільгосптехніку та оформлювали посвідчення тракториста-машиніста без навчання і складання іспитів.

Задокументовано 15 епізодів одержання коштів на суму понад 100 тисяч гривень. Обох посадовців звільнено, їх обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди та службовому підробленні.

На Буковині викрито начальника районного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій обласні, який вимагав гроші у власниці ветеринарної клініки, де загинула домашня тварина. Погрожуючи перевірками, позбавленням ліцензії та закриттям закладу, він вимагав неправомірну вигоду.

Посадовця затримали в одній із кав’ярень Чернівців під час одержання 700 євро. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили йому про підозру.

Також нагадаємо, що 4 березня 2026 року прокурори Офісу Генерального прокурора викрили заступника керівника ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області на вимаганні та одержанні 2 тисяч доларів США від підприємця за видачу експлуатаційного дозволу. Посадовці створювали штучні перешкоди під час оформлення документів і вимагали гроші за їх погодження. Підозрюваного затримано, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави 399 тисяч гривень.

ОГП
ОГП
ОГП
ОГП

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Автор: 

корупція (5092) Миколаївська область (2461) Держпродспоживслужба1 (584) Офіс Генпрокурора (3928) Волинська область (978) Чернівецька область (151) Чернівецький район (44)
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Топ коментарі
+4
А у нас є хоч щось, що починається з держ, непричетне до корупціі?
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09.03.2026 15:16 Відповісти
+2
Та Полтава це справжнє корупційне гніздо! Кого не візьми.
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09.03.2026 15:31 Відповісти
+1
В Полтаву не хочете заглянути???
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09.03.2026 15:19 Відповісти
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А у нас є хоч щось, що починається з держ, непричетне до корупціі?
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09.03.2026 15:16 Відповісти
Виключно члЄНИ з Урядового кварталу, так Зеленський глаголив після Оману, а верещучка йому підгавкувала, за отриману посаду і запис у трудовій, щоб пенсію, як «інвалід» отримати!
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09.03.2026 15:20 Відповісти
В Полтаву не хочете заглянути???
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09.03.2026 15:19 Відповісти
Та Полтава це справжнє корупційне гніздо! Кого не візьми.
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09.03.2026 15:31 Відповісти
https://poltava.to/news/82066/ ....А осьосьо... ...до ранку не перечитати
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09.03.2026 15:37 Відповісти
Я ж і кажу будь якого брати можна і це не кажучи про тцк
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09.03.2026 19:08 Відповісти
В Урядовому кварталі, глибоко занепокоєна челядь!!!
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09.03.2026 15:22 Відповісти
а ці пузані яким "продовольчим складом" у війську відправляться командувати (принцип "дайнеки" з прикордонників по цигарках діятиме...)
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09.03.2026 15:27 Відповісти
Ну так а що? Побарижив на цигарках і потім ррраз і командир підрозділу! Все! Все списано! (Дейнека)
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09.03.2026 15:32 Відповісти
Можна ще раазз і перейшов кордон вільною людиною 😸
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09.03.2026 15:38 Відповісти
Такие конторы существуют только для сбора хабарей,ну ещё для брони своим,элитным хлопчикам.
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09.03.2026 17:07 Відповісти
 
 