Корупційні схеми у Держпродспоживслужбі: викриття на Миколаївщині, Буковині та Волині. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили низку корупційних правопорушень серед посадовців територіальних підрозділів Держпродспоживслужби у різних регіонах України.

Фігурантів підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від громадян і підприємців, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На Миколаївщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох колишніх посадовців Головного управління Держпродспоживслужби, які організували схему одержання неправомірної вигоди від фермерів. За гроші вони перереєстровували сільгосптехніку та оформлювали посвідчення тракториста-машиніста без навчання і складання іспитів.

Задокументовано 15 епізодів одержання коштів на суму понад 100 тисяч гривень. Обох посадовців звільнено, їх обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди та службовому підробленні.

На Буковині викрито начальника районного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій обласні, який вимагав гроші у власниці ветеринарної клініки, де загинула домашня тварина. Погрожуючи перевірками, позбавленням ліцензії та закриттям закладу, він вимагав неправомірну вигоду.

Посадовця затримали в одній із кав’ярень Чернівців під час одержання 700 євро. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили йому про підозру.

Також нагадаємо, що 4 березня 2026 року прокурори Офісу Генерального прокурора викрили заступника керівника ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області на вимаганні та одержанні 2 тисяч доларів США від підприємця за видачу експлуатаційного дозволу. Посадовці створювали штучні перешкоди під час оформлення документів і вимагали гроші за їх погодження. Підозрюваного затримано, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави 399 тисяч гривень.









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