ВАКС засудив суддю з Одеси до 6 років ув’язнення за хабар
Вищий антикорупційний суд визнав винною суддю Київського районного суду Одеси Людмилу Салтан у справі про отримання неправомірної вигоди.
Про це йдеться у вироку Вищого антикорупційного суду, повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
- Суд встановив, що суддя просила та отримала хабар у розмірі 4 тисяч доларів за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі.
Вирок суду та конфіскація майна
За рішенням суду Людмилу Салтан засудили до шести років позбавлення волі. Крім цього, суд ухвалив рішення про конфіскацію частини її майна.
Зокрема, у власність держави передадуть житловий будинок в Одеській області площею 451 квадратний метр, а також автомобіль Audi Q8.
Вирок у справі ухвалили судді Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько, Андрій Біцюк та Наталя Мовчан.
Розгляд справи тривав майже три роки
Обвинувальний акт у справі надійшов до Вищого антикорупційного суду ще у червні 2023 року. Однак розгляд справи неодноразово затягувався.
Під час судового процесу обвинувачена заявляла про проблеми зі здоров’ям та змінювала адвокатів.
"Обвинувальний акт надійшов до суду у червні 2023 року, однак розгляд справи затягувався з різних причин", — йдеться у матеріалах справи.
Восени 2024 року Салтан мобілізували до морської піхоти. Згодом вона отримала штраф за появу на службі у стані алкогольного сп’яніння.
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