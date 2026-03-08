ВАКС засудив суддю з Одеси до 6 років ув’язнення за хабар

Вищий антикорупційний суд визнав винною суддю Київського районного суду Одеси Людмилу Салтан у справі про отримання неправомірної вигоди.

Про це йдеться у вироку Вищого антикорупційного суду, повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Суд встановив, що суддя просила та отримала хабар у розмірі 4 тисяч доларів за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі.

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Вирок суду та конфіскація майна

За рішенням суду Людмилу Салтан засудили до шести років позбавлення волі. Крім цього, суд ухвалив рішення про конфіскацію частини її майна.

Зокрема, у власність держави передадуть житловий будинок в Одеській області площею 451 квадратний метр, а також автомобіль Audi Q8.

Вирок у справі ухвалили судді Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько, Андрій Біцюк та Наталя Мовчан.

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Розгляд справи тривав майже три роки

Обвинувальний акт у справі надійшов до Вищого антикорупційного суду ще у червні 2023 року. Однак розгляд справи неодноразово затягувався.

Під час судового процесу обвинувачена заявляла про проблеми зі здоров’ям та змінювала адвокатів.

"Обвинувальний акт надійшов до суду у червні 2023 року, однак розгляд справи затягувався з різних причин", — йдеться у матеріалах справи.

Восени 2024 року Салтан мобілізували до морської піхоти. Згодом вона отримала штраф за появу на службі у стані алкогольного сп’яніння.

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