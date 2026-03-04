СБУ затримала ще 4 агітаторів рашизму в різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще чотирьох прихильників Кремля, які виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів.

Під час обшуків у зловмисників вилучено смартфони із доказами інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у Києві кіберфахівці СБУ викрили місцевого підприємця, який агітував до захоплення столиці України.

За матеріалами справи, зловмисник поширював ворожу пропаганду в чатах Телеграм-каналів.

Як встановило розслідування, окрім закликів до окупації Києва, фігурант заперечував масові вбивства рашистами цивільних у Бучі.

На Житомирщині підозру отримав місцевий житель, який використовував чати в месенджерах для "розгону" фейків про Сили оборони та ситуацію на фронті.

Також задокументовано, як фігурант закликав українців до захоплення державної влади в Україні.

В Одесі затримано ще двох ворожих пропагандистів. Однією з них виявилася лікарка-фтизіатр місцевого тубдиспансеру, яка вихваляла злочини кремлівського режиму серед колег.

На популяризації рашизму також викрито місцевого мешканця, який нав’язував промосковську пропаганду своїм знайомим.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності фігурантів на користь РФ.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.





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