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СБУ затримала ще 4 агітаторів рашизму в різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще чотирьох прихильників Кремля, які виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів.

Під час обшуків у зловмисників вилучено смартфони із доказами інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у Києві кіберфахівці СБУ викрили місцевого підприємця, який агітував до захоплення столиці України.

За матеріалами справи, зловмисник поширював ворожу пропаганду в чатах Телеграм-каналів.

Як встановило розслідування, окрім закликів до окупації Києва, фігурант заперечував масові вбивства рашистами цивільних у Бучі.

На Житомирщині підозру отримав місцевий житель, який використовував чати в месенджерах для "розгону" фейків про Сили оборони та ситуацію на фронті.

Також задокументовано, як фігурант закликав українців до захоплення державної влади в Україні.

В Одесі затримано ще двох ворожих пропагандистів. Однією з них виявилася лікарка-фтизіатр місцевого тубдиспансеру, яка вихваляла злочини кремлівського режиму серед колег.

На популяризації рашизму також викрито місцевого мешканця, який нав’язував промосковську пропаганду своїм знайомим.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності фігурантів на користь РФ.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала ще 4 агітаторів рашизму в різних регіонах України
СБУ затримала ще 4 агітаторів рашизму в різних регіонах України

Також читайте: Командував ударом по "Охматдиту": СБУ заочно повідомила про підозру генералу РФ Кувалдіну

Автор: 

Київ (20855) Одеса (5855) Одеська область (4109) СБУ (13944) Житомирська область (1355) Одеський район (652)
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Топ коментарі
+13
тут на цн також достатньо..
агітаторів рашизму..
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04.03.2026 14:16 Відповісти
+4
сбу, коли ви вже, пилять візьметесь за ось цього поца - тут повне виправдення агрессії рашистів в Україні, майбутьним презедентом України зеленским - і це вже була війна з 14 року - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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04.03.2026 14:21 Відповісти
+3
Для чого 8 років утримувати в тепличних умовах , де воно буде качати свої права . Краще на одну годину на палю .
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04.03.2026 14:21 Відповісти
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тут на цн також достатньо..
агітаторів рашизму..
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04.03.2026 14:16 Відповісти
в першу чергу зайнятись тими хто поливає лайном українських волонтерів .
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04.03.2026 14:41 Відповісти
Для чого 8 років утримувати в тепличних умовах , де воно буде качати свої права . Краще на одну годину на палю .
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04.03.2026 14:21 Відповісти
сбу, коли ви вже, пилять візьметесь за ось цього поца - тут повне виправдення агрессії рашистів в Україні, майбутьним презедентом України зеленским - і це вже була війна з 14 року - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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04.03.2026 14:21 Відповісти
Ще треба заодно арештувати того блохєра з Києва, який посилав нецензурно адміністратора Львівського медичного закладу.
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04.03.2026 14:21 Відповісти
Цю роботу треба було проводити за п'ять років до Криму і Донбасу. Тоді і покидьків російсько-щелепних було менше
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04.03.2026 14:22 Відповісти
за есятьох глоріфікаторів дають премію, а за вадцятьох вже можно сподіватись на чергове звання і півищення по сужбі.
Палєзна штука тєлєграм.
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04.03.2026 14:23 Відповісти
В світлі корупційних скандалів з діячами СБУ, треба показати хоч якусь роботу, в заодно прикрити рот незадоволеним владою громадянам.
А до речі, скільки заплатити з бюджету за лінгвістичну експертизу?
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04.03.2026 14:43 Відповісти
Не всё понятно с врачом фтизиатром , распространяла среди коллег, это как, шо то ляпала а на неё написали, не надо бы нам превращаться в СССР годов товарища Сталина, есть 100% доказуха на агитацию пропаганда *********, сразу десяткой по рогам, но это должна быть доказуха железобетонная...
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04.03.2026 14:46 Відповісти
Зробити з ними па рускі: в лісі голими догори ногами скотчем до дерева приліпити. І забути місце покарання.
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04.03.2026 15:43 Відповісти
На фейсбук хай зайдуть..декотрі потвори навіть акаунти не закривають..на жаль не можу скинути посилання сюди...толерасти забанили сторінку на 180днів (пропагування ненависті)..до речі як обійти цей бан їбучий
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04.03.2026 18:58 Відповісти
 
 