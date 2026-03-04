Командував ударом по "Охматдиту": СБУ заочно повідомила про підозру генералу РФ Кувалдіну

Командувачу дальньої авіації ВПС Росії, генерал-майору Сергію Кувалдіну заочно повідомлено про підозру у воєнних злочинах. Саме він віддав бойовий наказ на здійснення ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Подробиці

Встановлено, що війська РФ атакували медзаклад стратегічною крилатою ракетою Х-101 класу "повітря-земля". Її запуск було здійснено з російського бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС.

Внаслідок обстрілу двоє цивільних загинуло, ще десятки людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Значних пошкоджень зазнали будівля та приміщення дитячої лікарні з високотехнологічним обладнанням.

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"На момент ворожої атаки Кувалдін обіймав посаду першого заступника командувача - начальника штабу дальньої авіації військово-повітряних сил рф.

Невдовзі після ракетного удару по Охматдиту рашист отримав "підвищення" і був призначений командувачем дальньої авіації збройних угруповань країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Кувалдіну повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

За даними СБУ, Кувалдін також командував ракетною атакою по інфраструктурі об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Львові у ніч з 3 на 4 вересня 2024 року. За це йому також було повідомлено про підозру.

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.

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