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Новини Обстріли Києва
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Командував ударом по "Охматдиту": СБУ заочно повідомила про підозру генералу РФ Кувалдіну

Удар по Охматдиту: генералу РФ Кувалдіну повідомлено про підозру

Командувачу дальньої авіації ВПС Росії, генерал-майору Сергію Кувалдіну заочно повідомлено про підозру у воєнних злочинах. Саме він віддав бойовий наказ на здійснення ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Подробиці

Встановлено, що війська РФ атакували медзаклад стратегічною крилатою ракетою Х-101 класу "повітря-земля". Її запуск було здійснено з російського бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС.

Внаслідок обстрілу двоє цивільних загинуло, ще десятки людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Значних пошкоджень зазнали будівля та приміщення дитячої лікарні з високотехнологічним обладнанням.

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"На момент ворожої атаки Кувалдін обіймав посаду першого заступника командувача - начальника штабу дальньої авіації військово-повітряних сил рф.

Невдовзі після ракетного удару по Охматдиту рашист отримав "підвищення" і був призначений командувачем дальньої авіації збройних угруповань країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Кувалдіну повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

За даними СБУ, Кувалдін також командував ракетною атакою по інфраструктурі об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Львові у ніч з 3 на 4 вересня 2024 року. За це йому також було повідомлено про підозру.

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.

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Автор: 

армія рф (21231) Київ (20855) Охматдит (251) СБУ (13944) генерал (93)
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Топ коментарі
+5
Черговий на дострокову ЛІКВІДАЦІЮ ...
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04.03.2026 11:04 Відповісти
+4
от млять кому кувалдою по шарабану тре
кілька разів, на біс
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04.03.2026 10:47 Відповісти
+4
Дівчинко -- до Гааги це означає повну безкарність ...
Бо довести , що не було навмистне й йщо ціллю був саме "Ахмадіт" майже нереально ...
А ось списки на ліквідацію - там доводити нічого не требо .
Аля гер ком аля гер .

Щоб відбувся новий Нюренберг требо як у 1945 -- захопити столицю й на будинку (а точнійше на руїнах) "держдури" встановити жовто-блакиний прапор . Але ж ***** з кабаєвою не вип"є отруту й не одружаться за день перед смертттююю .

Тоді кат жуков та кат риблко поклали 1 млн. вояк , що б таке зробити .
Ви згодні , що й зара сотнями й тисячами не обійдеться , це десятки тисяч нових вдов й матерів, що "не дорахуються" свої чоловіків й синів ?!

Потрібно мислити реалістично - а це штучна ліквідація мерзоти в рази ефективнійша за нову Гаагу .
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04.03.2026 11:14 Відповісти
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от млять кому кувалдою по шарабану тре
кілька разів, на біс
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04.03.2026 10:47 Відповісти
Кувалдою по кацапському генералу...
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04.03.2026 10:52 Відповісти
Ахмадіт - дітячя лікарня. ЗА ці удари треба до Гаазі подавати документи.
Колись буде новий Нюрбергській процес , і мабуть той хенерал випье отруту
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04.03.2026 10:54 Відповісти
Дівчинко -- до Гааги це означає повну безкарність ...
Бо довести , що не було навмистне й йщо ціллю був саме "Ахмадіт" майже нереально ...
А ось списки на ліквідацію - там доводити нічого не требо .
Аля гер ком аля гер .

Щоб відбувся новий Нюренберг требо як у 1945 -- захопити столицю й на будинку (а точнійше на руїнах) "держдури" встановити жовто-блакиний прапор . Але ж ***** з кабаєвою не вип"є отруту й не одружаться за день перед смертттююю .

Тоді кат жуков та кат риблко поклали 1 млн. вояк , що б таке зробити .
Ви згодні , що й зара сотнями й тисячами не обійдеться , це десятки тисяч нових вдов й матерів, що "не дорахуються" свої чоловіків й синів ?!

Потрібно мислити реалістично - а це штучна ліквідація мерзоти в рази ефективнійша за нову Гаагу .
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04.03.2026 11:14 Відповісти
Згодна . Але КОЖЕН МАЄ РОБИТИ СВОЮ СПРАВУ - Моссад свою , а прокуратура і судді свою
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04.03.2026 11:30 Відповісти
А оно шо ещё живое? Ну ребята, я вам скажу что это никуда не годится, всю семейку егойную давно надо было покрошить к ******...
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04.03.2026 11:03 Відповісти
Черговий на дострокову ЛІКВІДАЦІЮ ...
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04.03.2026 11:04 Відповісти
А коли буде підозра тим, хто керував "відбудовою" Охмадету?
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04.03.2026 11:35 Відповісти
Це тоді коли вова забрав з Києва PATRIOTв Одесу себе охороняти - й роз"башили й петріот й Охмадит , а вова живий залишився?
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04.03.2026 14:21 Відповісти
По їпалу видно, що ******** прогулянки на самокаті...
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04.03.2026 16:01 Відповісти
Имечко хорошее
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04.03.2026 17:03 Відповісти
 
 