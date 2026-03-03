За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який наводив російські дрони на блокпости в Одесі

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого викрили у березні 2022 року на коригуванні повітряні атак РФ по Одесі.

Як встановило розслідування, зловмисник наводив російські ракети на місця зосередження Сил оборони у портовому місті, передає Цензор.НЕТ.

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Серед пріоритетних "цілей", які відстежував агент, були українські блокпости та пункти базування Територіальної оборони ЗСУ.

За матеріалами справи, коригуванням ворожих ударів займався завербований ФСБ 54-річний підприємець з Одеського району. У поле зору російської спецслужби він потрапив ще влітку 2018 року, коли відвідував родичів у тимчасово окупованому Севастополі.

З початку повномасштабної війни рашисти "активували" агента і доручили йому збирати координати базування Сил оборони, по яких ворог готував повітряні атаки.

Задокументовано, як він на власному авто об’їжджав обласний центр та його околиці, фотографував зовнішні периметри військових об’єктів і позначав їх на гугл-карті.

Також під час розвідвилазок агент відстежував орієнтовну кількість особового складу та військової техніки на локаціях українських захисників.

Співробітники СБУ затримали зловмисника в його оселі. Під час обшуку в нього вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, в якому він контактував з куратором від ФСБ.

Крім цього, в помешканні затриманого виявлено автомат АК-74, пістолет Макарова, понад 1100 набоїв і три бойові гранати Ф-1 та РГ-42.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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