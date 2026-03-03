УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Фото Державна зрада Вербування Росією Блокування Starlink окупантам
2 984 12

СБУ викрила агента ФСБ, який "вербував" українців, щоб зареєструвати на них російські Старлінки. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента у Кропивницькому. На замовлення ФСБ він реєстрував на підставних осіб супутникові термінали Starlink, які РФ використовує у війні проти України.

Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 44-річний місцевий ухилянт, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Він потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Після вербування агент за дорученням ФСБ спочатку зареєстрував Starlink на своє ім'я нібито для побутових потреб.

У подальшому до незаконної діяльності фігурант планував залучити "до схеми" ще свою родичку і десятьох наркозалежних, які попередньо погодилися співпрацювати з ним в обмін на "гроші на дозу".

Використовуючи їхні паспортні дані, зловмисник сподівався оформити ще одинадцять терміналів супутникового зв’язку і передати відповідні реквізити пристроїв ФСБ.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента "на гарячому" біля місцевого центру надання адмінпослуг, коли він намагався зареєструвати Starlink на підставну особу.

Одночасно з цим було заблоковано та внесено до чорного списку Мінцифри супутниковий термінал, який фігурант оформив на себе для потреб окупантів.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо кваліфікації протиправних дій його родички та інших осіб, причетних до злочинної схеми.

СБУ

Читайте: Жінка намагалася влаштуватися до ТЦК на Харківщині, щоб шпигувати для РФ, - СБУ

Автор: 

Кропивницький (375) СБУ (13940) ФСБ (1545) вербування (309) Starlink (349) Кіровоградська область (667) Кропивницький район (54)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Таких підАрів по всій Україні багато. На жаль...
показати весь коментар
03.03.2026 12:58 Відповісти
+4
Так на кол его посадить падлюку и всего делов...
показати весь коментар
03.03.2026 12:52 Відповісти
+3
Мені абсолютно незрозуміло чому СБУ не розводить 10500 телеграм каналів з пропозиціями "працювати на ФСБ", а потім публічно не розпинає ждунів, наркоманів, та жадібних кретинів що повелися на пропозицію.
Десять голів на палях роблять бидло законослухняним.
показати весь коментар
03.03.2026 13:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у Кропивницькому шо, пороблено?
показати весь коментар
03.03.2026 12:42 Відповісти
Таких підАрів по всій Україні багато. На жаль...
показати весь коментар
03.03.2026 12:58 Відповісти
Так на кол его посадить падлюку и всего делов...
показати весь коментар
03.03.2026 12:52 Відповісти
Мені абсолютно незрозуміло чому СБУ не розводить 10500 телеграм каналів з пропозиціями "працювати на ФСБ", а потім публічно не розпинає ждунів, наркоманів, та жадібних кретинів що повелися на пропозицію.
Десять голів на палях роблять бидло законослухняним.
показати весь коментар
03.03.2026 13:06 Відповісти
Чому ви вирішили, що СБУ так не робить?
показати весь коментар
03.03.2026 13:39 Відповісти
Якось голів на палях малувато.
показати весь коментар
03.03.2026 18:10 Відповісти
Курва. Цієї мерзоти, як тараканів, і плодяться. Потрібен стан війни і радикальні міри
показати весь коментар
03.03.2026 13:09 Відповісти
от палєзна штука тєлєграм. Бо як би його не було, то тоді як би СБУ їх виловлювало?
показати весь коментар
03.03.2026 13:28 Відповісти
те, що всякої падли багато - то ясно
але чому б для реєстрації старлінків не просити їх приносити та показувати? Він же не важкий.
І усе, схема з реєстрацією старлінка, що фізично на території рф, закінчилась.
показати весь коментар
03.03.2026 14:10 Відповісти
Або техпаспорт до старлінка.
показати весь коментар
03.03.2026 14:58 Відповісти
ну, бумажку ще доволі просто переслати до нас через треті країни. І назад вона вже нікому не потрібна. А от сам старлінк спочатку до нас, а потім через треті страни до рф - то вже гемор
показати весь коментар
03.03.2026 22:13 Відповісти
 
 