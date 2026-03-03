СБУ викрила агента ФСБ, який "вербував" українців, щоб зареєструвати на них російські Старлінки. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента у Кропивницькому. На замовлення ФСБ він реєстрував на підставних осіб супутникові термінали Starlink, які РФ використовує у війні проти України.

Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 44-річний місцевий ухилянт, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Після вербування агент за дорученням ФСБ спочатку зареєстрував Starlink на своє ім'я нібито для побутових потреб.

У подальшому до незаконної діяльності фігурант планував залучити "до схеми" ще свою родичку і десятьох наркозалежних, які попередньо погодилися співпрацювати з ним в обмін на "гроші на дозу".

Використовуючи їхні паспортні дані, зловмисник сподівався оформити ще одинадцять терміналів супутникового зв’язку і передати відповідні реквізити пристроїв ФСБ.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента "на гарячому" біля місцевого центру надання адмінпослуг, коли він намагався зареєструвати Starlink на підставну особу.

Одночасно з цим було заблоковано та внесено до чорного списку Мінцифри супутниковий термінал, який фігурант оформив на себе для потреб окупантів.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо кваліфікації протиправних дій його родички та інших осіб, причетних до злочинної схеми.

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