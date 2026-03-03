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Новости Фото Государственная измена Вербовка Россией Блокировка Starlink оккупантам
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СБУ разоблачила агента ФСБ, который "вербовал" украинцев, чтобы зарегистрировать на них российские Старлинки. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Кропивницком. По заказу ФСБ он регистрировал на подставных лиц спутниковые терминалы Starlink, которые РФ использует в войне против Украины.

Как установило расследование, задание врага выполнял 44-летний местный уклонист, передает Цензор.НЕТ.

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Он попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах. После вербовки агент по поручению ФСБ сначала зарегистрировал Starlink на свое имя якобы для бытовых нужд.

В дальнейшем к незаконной деятельности фигурант планировал привлечь "в схему" еще свою родственницу и десять наркозависимых, которые предварительно согласились сотрудничать с ним в обмен на "деньги на дозу".

Используя их паспортные данные, злоумышленник надеялся оформить еще одиннадцать терминалов спутниковой связи и передать соответствующие реквизиты устройств ФСБ.

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел и задержали агента "на горячем" возле местного центра предоставления админуслуг, когда он пытался зарегистрировать Starlink на подставное лицо.

Одновременно с этим был заблокирован и внесен в черный список Минцифры спутниковый терминал, который фигурант оформил на себя для нужд оккупантов.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также решается вопрос о квалификации противоправных действий его родственницы и других лиц, причастных к преступной схеме.

СБУ

Читайте: Женщина пыталась устроиться в ТЦК в Харьковской области, чтобы шпионить для РФ, - СБУ

Автор: 

Кропивницький (559) СБУ (20746) ФСБ (2005) вербовка (327) Starlink (191) Кировоградская область (719) Кропивницкий район (54)
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Топ комментарии
+8
Таких підАрів по всій Україні багато. На жаль...
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03.03.2026 12:58 Ответить
+4
Так на кол его посадить падлюку и всего делов...
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03.03.2026 12:52 Ответить
+3
Мені абсолютно незрозуміло чому СБУ не розводить 10500 телеграм каналів з пропозиціями "працювати на ФСБ", а потім публічно не розпинає ждунів, наркоманів, та жадібних кретинів що повелися на пропозицію.
Десять голів на палях роблять бидло законослухняним.
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03.03.2026 13:06 Ответить
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у Кропивницькому шо, пороблено?
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03.03.2026 12:42 Ответить
Таких підАрів по всій Україні багато. На жаль...
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03.03.2026 12:58 Ответить
Так на кол его посадить падлюку и всего делов...
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03.03.2026 12:52 Ответить
Мені абсолютно незрозуміло чому СБУ не розводить 10500 телеграм каналів з пропозиціями "працювати на ФСБ", а потім публічно не розпинає ждунів, наркоманів, та жадібних кретинів що повелися на пропозицію.
Десять голів на палях роблять бидло законослухняним.
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03.03.2026 13:06 Ответить
Чому ви вирішили, що СБУ так не робить?
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03.03.2026 13:39 Ответить
Якось голів на палях малувато.
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03.03.2026 18:10 Ответить
Курва. Цієї мерзоти, як тараканів, і плодяться. Потрібен стан війни і радикальні міри
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03.03.2026 13:09 Ответить
от палєзна штука тєлєграм. Бо як би його не було, то тоді як би СБУ їх виловлювало?
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03.03.2026 13:28 Ответить
те, що всякої падли багато - то ясно
але чому б для реєстрації старлінків не просити їх приносити та показувати? Він же не важкий.
І усе, схема з реєстрацією старлінка, що фізично на території рф, закінчилась.
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03.03.2026 14:10 Ответить
Або техпаспорт до старлінка.
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03.03.2026 14:58 Ответить
ну, бумажку ще доволі просто переслати до нас через треті країни. І назад вона вже нікому не потрібна. А от сам старлінк спочатку до нас, а потім через треті страни до рф - то вже гемор
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03.03.2026 22:13 Ответить
 
 