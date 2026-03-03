СБУ разоблачила агента ФСБ, который "вербовал" украинцев, чтобы зарегистрировать на них российские Старлинки. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Кропивницком. По заказу ФСБ он регистрировал на подставных лиц спутниковые терминалы Starlink, которые РФ использует в войне против Украины.

Как установило расследование, задание врага выполнял 44-летний местный уклонист, передает Цензор.НЕТ.

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Он попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах. После вербовки агент по поручению ФСБ сначала зарегистрировал Starlink на свое имя якобы для бытовых нужд.

В дальнейшем к незаконной деятельности фигурант планировал привлечь "в схему" еще свою родственницу и десять наркозависимых, которые предварительно согласились сотрудничать с ним в обмен на "деньги на дозу".

Используя их паспортные данные, злоумышленник надеялся оформить еще одиннадцать терминалов спутниковой связи и передать соответствующие реквизиты устройств ФСБ.

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел и задержали агента "на горячем" возле местного центра предоставления админуслуг, когда он пытался зарегистрировать Starlink на подставное лицо.

Одновременно с этим был заблокирован и внесен в черный список Минцифры спутниковый терминал, который фигурант оформил на себя для нужд оккупантов.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также решается вопрос о квалификации противоправных действий его родственницы и других лиц, причастных к преступной схеме.

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