СБУ разоблачила агента ФСБ, который "вербовал" украинцев, чтобы зарегистрировать на них российские Старлинки. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Кропивницком. По заказу ФСБ он регистрировал на подставных лиц спутниковые терминалы Starlink, которые РФ использует в войне против Украины.
Как установило расследование, задание врага выполнял 44-летний местный уклонист, передает Цензор.НЕТ.
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Он попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах. После вербовки агент по поручению ФСБ сначала зарегистрировал Starlink на свое имя якобы для бытовых нужд.
В дальнейшем к незаконной деятельности фигурант планировал привлечь "в схему" еще свою родственницу и десять наркозависимых, которые предварительно согласились сотрудничать с ним в обмен на "деньги на дозу".
Используя их паспортные данные, злоумышленник надеялся оформить еще одиннадцать терминалов спутниковой связи и передать соответствующие реквизиты устройств ФСБ.
Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел и задержали агента "на горячем" возле местного центра предоставления админуслуг, когда он пытался зарегистрировать Starlink на подставное лицо.
Одновременно с этим был заблокирован и внесен в черный список Минцифры спутниковый терминал, который фигурант оформил на себя для нужд оккупантов.
Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Также решается вопрос о квалификации противоправных действий его родственницы и других лиц, причастных к преступной схеме.
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Десять голів на палях роблять бидло законослухняним.
але чому б для реєстрації старлінків не просити їх приносити та показувати? Він же не важкий.
І усе, схема з реєстрацією старлінка, що фізично на території рф, закінчилась.