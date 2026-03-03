По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, наводивший российские дроны на блокпосты в Одессе

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, который был разоблачен в марте 2022 года при корректировке воздушных атак РФ по Одессе.

Как установило расследование, злоумышленник наводил российские ракеты на места сосредоточения Сил обороны в портовом городе, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Среди приоритетных "целей", которые отслеживал агент, были украинские блокпосты и пункты базирования Территориальной обороны ВСУ.

По материалам дела, корректировкой вражеских ударов занимался завербованный ФСБ 54-летний предприниматель из Одесского района. В поле зрения российской спецслужбы он попал еще летом 2018 года, когда посещал родственников во временно оккупированном Севастополе.

С начала полномасштабной войны рашисты "активировали" агента и поручили ему собирать координаты базирования Сил обороны, по которым враг готовил воздушные атаки.

Задокументировано, как он на собственном автомобиле объезжал областной центр и его окрестности, фотографировал внешние периметры военных объектов и отмечал их на гугл-карте.

Также во время разведвылазок агент отслеживал ориентировочное количество личного состава и военной техники на локациях украинских защитников.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в его доме. Во время обыска у него изъят смартфон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он контактировал с куратором от ФСБ.

Кроме этого, в жилище задержанного обнаружен автомат АК-74, пистолет Макарова, более 1100 патронов и три боевые гранаты Ф-1 и РГ-42.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

