По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, наводивший российские дроны на блокпосты в Одессе
По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, который был разоблачен в марте 2022 года при корректировке воздушных атак РФ по Одессе.
Как установило расследование, злоумышленник наводил российские ракеты на места сосредоточения Сил обороны в портовом городе, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Среди приоритетных "целей", которые отслеживал агент, были украинские блокпосты и пункты базирования Территориальной обороны ВСУ.
По материалам дела, корректировкой вражеских ударов занимался завербованный ФСБ 54-летний предприниматель из Одесского района. В поле зрения российской спецслужбы он попал еще летом 2018 года, когда посещал родственников во временно оккупированном Севастополе.
С начала полномасштабной войны рашисты "активировали" агента и поручили ему собирать координаты базирования Сил обороны, по которым враг готовил воздушные атаки.
Задокументировано, как он на собственном автомобиле объезжал областной центр и его окрестности, фотографировал внешние периметры военных объектов и отмечал их на гугл-карте.
Также во время разведвылазок агент отслеживал ориентировочное количество личного состава и военной техники на локациях украинских защитников.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в его доме. Во время обыска у него изъят смартфон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он контактировал с куратором от ФСБ.
Кроме этого, в жилище задержанного обнаружен автомат АК-74, пистолет Макарова, более 1100 патронов и три боевые гранаты Ф-1 и РГ-42.
По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена;
- незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
