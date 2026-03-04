Командовал ударом по "Охматдету": СБУ заочно сообщила о подозрении генералу РФ Кувалдину
Командующему дальней авиации ВВС России, генерал-майору Сергею Кувалдину заочно сообщено о подозрении в военных преступлениях. Именно он отдал боевой приказ на нанесение ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Подробности
Установлено, что войска РФ атаковали медучреждение стратегической крылатой ракетой Х-101 класса "воздух-земля". Ее запуск был осуществлен с российского бомбардировщика-ракетоносителя Ту-95МС.
В результате обстрела двое гражданских погибли, еще десятки людей получили ранения различной степени тяжести. Значительные повреждения получили здание и помещения детской больницы с высокотехнологичным оборудованием.
"На момент вражеской атаки Кувалдин занимал должность первого заместителя командующего - начальника штаба дальней авиации военно-воздушных сил РФ.
Вскоре после ракетного удара по Охматдету рашист получил "повышение" и был назначен командующим дальней авиации вооруженных группировок страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Кувалдину сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).
По данным СБУ, Кувалдин также командовал ракетной атакой по инфраструктуре объекта всемирного наследия ЮНЕСКО во Львове в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года. За это ему также было сообщено о подозрении.
Удар РФ по "Охматдету" 8 июля
Утром 8 июля 2024 года рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН о последствиях российской ракетной атаки на больницу.
Каждая семья с детьми, пострадавшая в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.
Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.
10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля
Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.
кілька разів, на біс
Колись буде новий Нюрбергській процес , і мабуть той хенерал випье отруту
Бо довести , що не було навмистне й йщо ціллю був саме "Ахмадіт" майже нереально ...
А ось списки на ліквідацію - там доводити нічого не требо .
Аля гер ком аля гер .
Щоб відбувся новий Нюренберг требо як у 1945 -- захопити столицю й на будинку (а точнійше на руїнах) "держдури" встановити жовто-блакиний прапор . Але ж ***** з кабаєвою не вип"є отруту й не одружаться за день перед смертттююю .
Тоді кат жуков та кат риблко поклали 1 млн. вояк , що б таке зробити .
Ви згодні , що й зара сотнями й тисячами не обійдеться , це десятки тисяч нових вдов й матерів, що "не дорахуються" свої чоловіків й синів ?!
Потрібно мислити реалістично - а це штучна ліквідація мерзоти в рази ефективнійша за нову Гаагу .