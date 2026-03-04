Командовал ударом по "Охматдету": СБУ заочно сообщила о подозрении генералу РФ Кувалдину

Командующему дальней авиации ВВС России, генерал-майору Сергею Кувалдину заочно сообщено о подозрении в военных преступлениях. Именно он отдал боевой приказ на нанесение ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года.

Установлено, что войска РФ атаковали медучреждение стратегической крылатой ракетой Х-101 класса "воздух-земля". Ее запуск был осуществлен с российского бомбардировщика-ракетоносителя Ту-95МС.

В результате обстрела двое гражданских погибли, еще десятки людей получили ранения различной степени тяжести. Значительные повреждения получили здание и помещения детской больницы с высокотехнологичным оборудованием.

"На момент вражеской атаки Кувалдин занимал должность первого заместителя командующего - начальника штаба дальней авиации военно-воздушных сил РФ.

Вскоре после ракетного удара по Охматдету рашист получил "повышение" и был назначен командующим дальней авиации вооруженных группировок страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Кувалдину сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).

По данным СБУ, Кувалдин также командовал ракетной атакой по инфраструктуре объекта всемирного наследия ЮНЕСКО во Львове в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года. За это ему также было сообщено о подозрении.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля 2024 года рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН о последствиях российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, пострадавшая в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.

