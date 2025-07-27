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Новости Восстановление Охматдета
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Работы по восстановлению "Охматдета" должны быть завершены до конца года, - Свириденко

Свириденко посетила Охматдет

В августе в "Охматдете" будет восстановлено отделение трансплантации костного мозга, а работы по восстановлению больницы должны быть завершены до конца года.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Кабмина посетила "Охматдет" в День медицинского работника.

"Знаю, что сегодня многие - и работники больницы, и родители маленьких пациентов - ожидают завершения работ по восстановлению. Уже в августе в больнице будет восстановлено отделение трансплантации костного мозга. Все необходимые работы по восстановлению должны быть завершены до конца года. Несмотря на войну и разрушения, больница ежедневно спасает жизни. Пока строители восстанавливают корпуса, врачи продолжают оперировать, лечить, консультировать", - рассказала Свириденко.

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Удар РФ по "Охматдету" 8 июля 2024 года

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН о последствиях российской ракетной атаки на больницу.

Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"

Напомним, директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство"не планирует переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".

Добавим, что в начале октября стало известно, что поврежденный в результате российского обстрела корпус "Охматдета" не отремонтируют в этом году, объявлен тендер на его зимнюю консервацию.

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ОХМАТДЕТ (246) Свириденко Юлия (174) восстановление (226)


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та там не роботи а розстрілять де кого пора ще вчора
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27.07.2025 22:37 Ответить
Багато свірідєнковой в медіа-просторі. Чи не готують її на президентиню. Шут зєлєнской вже використаний матеріал
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27.07.2025 23:33 Ответить
Отсосниіголочка.Хоч нарід може змінити клоуна на стюардесу.
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28.07.2025 00:53 Ответить
Мільярд дерев Зеля теж обіцяв посадити за рік. Лохи написали, лох зачитав. Ні одні ні другі не запарились порахувати з якою швидкістю ті дерева мали саджати кожної секунди цілодобово. Нафіга? Бо для кого розказували, той в Голобородька повірив.
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27.07.2025 23:42 Ответить
Відбудують так ,як зробили ремонти Винниківському госпіталі біля Львова для військових. Відмили десятки міліонів і зробили ремонт в стилі аля 90років. СБУшники і прокурори зараз побриють викнороба на касу, касу завезуть в Київ, виконробу дадуть умовно. Це класика правоохоронців. А ви ветерани лікуйтеся в свинарнику в якому вже почала опадати штукатурка, поломані туалети, душові і т д...
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28.07.2025 00:05 Ответить
Тм працювала "незламна потужність",тож так і вийшло...
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28.07.2025 01:21 Ответить
Ясно. Діточки - безпрограшна тема.
А як там лікарня для еліти "Феофанія" ?
Фінансування - норм ? Ліки , такі що дійсно лікують - є ?
Ракети не прилітають ?
Правильно - в Кончу і в "Феофанію" жодної не прилетіло , по своїм не б'ють !
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28.07.2025 00:13 Ответить
Цікаво ,до кінця якого саме року..?!😁
Вангую- буде так само як з " мільйоном" дронів...
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28.07.2025 01:19 Ответить
 
 