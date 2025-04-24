Отделение нефрологии и диализа в "Охматдете" восстановили после атаки РФ
Строительные работы, закупка и монтаж современного оборудования осуществлены в соответствии с подписанным меморандумом о сотрудничестве между Минздравом, Охматдет и GIZ. Средства на восстановление и модернизацию выделило правительство Германии после атаки России 8 июля 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице больницы.
В период с ноября 2024 по март 2025 года отремонтирована площадь в 320 кв.м. В отделе обустроены:
- система подготовки воды;
- технические помещения и санузлы;
- диализный зал на шесть мест;
- два места для проведения процедуры в кабинете перитонеального диализа;
- ординаторская.
Отмечается, что в диализном зале отныне будут работать шесть аппаратов для гемодиализа 6008 SN/BPM/BTM/BVM CAREsystem, соответствующие самым высоким международным стандартам почечной терапии.
Также для обеспечения бесперебойной работы отдела, даже во время отключений электроэнергии, на крыше медучреждения установили солнечную электростанцию общей мощностью 70 кВт.
В поликлинике отремонтировали помещение операционного блока "Хирургии одного дня" и закупили для него 30 единиц медицинского оборудования. В частности, речь идет о современном многофункциональном электрическом рентгенопрозрачном хирургическом столе и анестезирующем аппарате для магнитно-резонансной томографии.
Кроме этого, установлен первый медицинский лифт для транспортировки пациентов на кроватях.
При финансовой поддержке правительства Германии также продолжаются работы по ремонту отдельных помещений в зданиях на территории главного комплекса больницы. Они будут завершены осенью этого года.
"В результате российской атаки на нашу детскую больницу больше всего пострадал токсикологический корпус. Полностью были разрушены отделения интенсивной и эфферентной терапии острых и хронических интоксикаций. Наша команда делала все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить помощь детям, которые в этом нуждаются. Поддержка немецких партнеров и объединение усилий ради сохранения здоровья и жизни детей очень ценна в эти сложные времена", - отметил Александр Урин, и.о. генерального директора НДСБ "Охматдет" МЗ Украины.
Удар РФ по "Охматдету" 8 июля 2024 года
Утром 8 июля 2024 года рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН о последствиях российской ракетной атаки на больницу
Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"
Напомним, директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" не планирует переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.
В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".
Добавим, что в начале октября стало известно, что поврежденный в результате российского обстрела корпус "Охматдета" не отремонтируют в этом году, объявлен тендер на его зимнюю консервацию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зе-мразі, на цій відбудові ВКРАЛИ ДВА РАЗИ:
З фонду донатів, з Бюджету.
А відбудувала Німеччина...