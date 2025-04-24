Відділення нефрології та діалізу в "Охматдиті" відновили після атаки РФ

Будівельні роботи, закупівля та монтаж сучасного обладнання здійснені відповідно до підписаного меморандуму про співпрацю між МОЗ, Охматдит та GIZ. Кошти на відновлення та модернізацію виділив уряд Німеччини після атаки Росії 8 липня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці лікарні.

У період з листопада 2024 до березня 2025 року відремонтована площа у 320 кв.м. У відділі облаштовані:

система підготовки води;

технічні приміщення та санвузли;

діалізна зала на шість місць;

два місця для проведення процедури в кабінеті перитонеального діалізу;

ординаторська.

Зазначається, що в діалізній залі відтепер працюватимуть шість апаратів для гемодіалізу 6008 SN/BPM/BTM/BVM CAREsystem, що відповідають найвищим міжнародним стандартам ниркової терапії.

Також для забезпечення безперебійної роботи відділу, навіть під час відключень електроенергії, на даху медзакладу встановили сонячну електростанцію загальною потужністю 70 кВт.

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У поліклініці відремонтували приміщення операційного блоку "Хірургії одного дня" та закупили для нього 30 одиниць медичного обладнання. Зокрема, йдеться про сучасний багатофункціональний електричний рентгенопрозорий хірургічний стіл та анестезійний апарат для магнітно-резонансної томографії.

Окрім цього, встановлений перший медичний ліфт для транспортування пацієнтів на ліжках.

За фінансової підтримки уряду Німеччини також тривають роботи з ремонту окремих приміщень в будівлях на території головного комплексу лікарні. Вони будуть завершені восени цього року.

"Внаслідок російської атаки на нашу дитячу лікарню найбільше постраждав токсикологічний корпус. Повністю були зруйновані відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій. Наша команда робила все можливе, аби якнайшвидше відновити допомогу дітям, які цього потребують. Підтримка німецьких партнерів та обʼєднання зусиль заради збереження здоров’я та життя дітей є дуже цінною у ці складні часи", - зазначив Олександр Урін, в.о. генерального директора НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня 2024 року

Зранку 8 липня 2024 року рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню

Скандал з благодійним фондом "Охматдиту"

Нагадаємо, директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після атаки 8 липня.

У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання. У фонді додали, що готові оплатити "будь-яку нагальну потребу лікарні": медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що "за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".

Додамо, що на початку жовтня стало відомо, що пошкоджений внаслідок російського обстрілу корпус "Охматдиту" не відремонтують цього року, оголошено тендер на його зимову консервацію.