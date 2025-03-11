Уряд виділив 6,3 млн грн на відновлення лікарні "Охматдит", - Шмигаль

Кабінет Міністрів перерозподілив близько 6,3 млн грн на відбудову Охматдиту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, кошти направлять на проведення невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт у двох корпусах лікарні.

"Загалом відновлення цієї дитячої лікарні — пріоритет на цей рік, над яким будемо послідовно працювати. А також будемо продовжувати швидку відбудову лікарень, амбулаторій та модернізувати медичні заклади.



Уряд постійно приділяє увагу відновленню медичної інфраструктури. За оцінкою Світового банку, для цього протягом наступних 10 років потрібно 19,4 млрд доларів", - зазначив Шмигаль.

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня 2024 року

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Скандал з благодійним фондом "Охматдиту"

Нагадаємо, директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після атаки 8 липня.

У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання. У фонді додали, що готові оплатити "будь-яку нагальну потребу лікарні": медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що "за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".

Додамо, що на початку жовтня стало відомо, що пошкоджений внаслідок російського обстрілу корпус "Охматдиту" не відремонтують цього року, оголошено тендер на його зимову консервацію.

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