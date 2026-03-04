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СБУ задержала еще 4 агитаторов рашизма в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще четырех сторонников Кремля, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.

Во время обысков у злоумышленников изъяты смартфоны с доказательствами информационно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, в Киеве киберспециалисты СБУ разоблачили местного предпринимателя, который агитировал за захват столицы Украины.

По материалам дела, злоумышленник распространял вражескую пропаганду в чатах Телеграм-каналов.

Как установило расследование, кроме призывов к оккупации Киева, фигурант отрицал массовые убийства рашистами гражданских в Буче.

В Житомирской области подозрение получил местный житель, который использовал чаты в мессенджерах для "разгона" фейков о Силах обороны и ситуации на фронте.

Также задокументировано, как фигурант призывал украинцев к захвату государственной власти в Украине.

В Одессе задержаны еще два вражеских пропагандиста. Одной из них оказалась врач-фтизиатр местного тубдиспансера, которая хвалила преступления кремлевского режима среди коллег.

На популяризации рашизма также разоблачен местный житель, который навязывал промосковскую пропаганду своим знакомым.

Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты противоправной деятельности фигурантов в пользу РФ.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала еще 4 агитаторов рашизма в разных регионах Украины
СБУ задержала еще 4 агитаторов рашизма в разных регионах Украины

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Автор: 

Киев (26438) Одесса (8144) Одесская область (4368) СБУ (20750) Житомирская область (1470) Одесский район (629)
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Топ комментарии
+13
тут на цн також достатньо..
агітаторів рашизму..
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04.03.2026 14:16 Ответить
+4
сбу, коли ви вже, пилять візьметесь за ось цього поца - тут повне виправдення агрессії рашистів в Україні, майбутьним презедентом України зеленским - і це вже була війна з 14 року - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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04.03.2026 14:21 Ответить
+3
Для чого 8 років утримувати в тепличних умовах , де воно буде качати свої права . Краще на одну годину на палю .
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04.03.2026 14:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
тут на цн також достатньо..
агітаторів рашизму..
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04.03.2026 14:16 Ответить
в першу чергу зайнятись тими хто поливає лайном українських волонтерів .
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04.03.2026 14:41 Ответить
Для чого 8 років утримувати в тепличних умовах , де воно буде качати свої права . Краще на одну годину на палю .
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04.03.2026 14:21 Ответить
сбу, коли ви вже, пилять візьметесь за ось цього поца - тут повне виправдення агрессії рашистів в Україні, майбутьним презедентом України зеленским - і це вже була війна з 14 року - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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04.03.2026 14:21 Ответить
Ще треба заодно арештувати того блохєра з Києва, який посилав нецензурно адміністратора Львівського медичного закладу.
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04.03.2026 14:21 Ответить
Цю роботу треба було проводити за п'ять років до Криму і Донбасу. Тоді і покидьків російсько-щелепних було менше
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04.03.2026 14:22 Ответить
за есятьох глоріфікаторів дають премію, а за вадцятьох вже можно сподіватись на чергове звання і півищення по сужбі.
Палєзна штука тєлєграм.
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04.03.2026 14:23 Ответить
В світлі корупційних скандалів з діячами СБУ, треба показати хоч якусь роботу, в заодно прикрити рот незадоволеним владою громадянам.
А до речі, скільки заплатити з бюджету за лінгвістичну експертизу?
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04.03.2026 14:43 Ответить
Не всё понятно с врачом фтизиатром , распространяла среди коллег, это как, шо то ляпала а на неё написали, не надо бы нам превращаться в СССР годов товарища Сталина, есть 100% доказуха на агитацию пропаганда *********, сразу десяткой по рогам, но это должна быть доказуха железобетонная...
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04.03.2026 14:46 Ответить
Зробити з ними па рускі: в лісі голими догори ногами скотчем до дерева приліпити. І забути місце покарання.
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04.03.2026 15:43 Ответить
На фейсбук хай зайдуть..декотрі потвори навіть акаунти не закривають..на жаль не можу скинути посилання сюди...толерасти забанили сторінку на 180днів (пропагування ненависті)..до речі як обійти цей бан їбучий
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04.03.2026 18:58 Ответить
 
 