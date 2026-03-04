СБУ задержала еще 4 агитаторов рашизма в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще четырех сторонников Кремля, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.

Во время обысков у злоумышленников изъяты смартфоны с доказательствами информационно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, в Киеве киберспециалисты СБУ разоблачили местного предпринимателя, который агитировал за захват столицы Украины.

По материалам дела, злоумышленник распространял вражескую пропаганду в чатах Телеграм-каналов.

Как установило расследование, кроме призывов к оккупации Киева, фигурант отрицал массовые убийства рашистами гражданских в Буче.

В Житомирской области подозрение получил местный житель, который использовал чаты в мессенджерах для "разгона" фейков о Силах обороны и ситуации на фронте.

Также задокументировано, как фигурант призывал украинцев к захвату государственной власти в Украине.

В Одессе задержаны еще два вражеских пропагандиста. Одной из них оказалась врач-фтизиатр местного тубдиспансера, которая хвалила преступления кремлевского режима среди коллег.

На популяризации рашизма также разоблачен местный житель, который навязывал промосковскую пропаганду своим знакомым.

Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты противоправной деятельности фигурантов в пользу РФ.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





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