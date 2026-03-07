ВАКС взяв під варту підозрюваного в корупції суддю Ренійського райсуду із заставою 2 млн грн

Сьогодні, 7 березня 2026 року, за клопотанням Офісу генерального прокурора, Вищий антикорупційний суд обрав судді Ренійського районного суду Одеської області, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

6 березня Вища рада правосуддя надала згоду на його утримання під вартою.

Читайте також: Оформили фіктивну спадщину: викрито суддю та адвокатів, які заволоділи квартирою померлої киянки. ФОТОрепортаж

Що передувало?