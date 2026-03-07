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Новини Хабарники
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ВАКС взяв під варту підозрюваного в корупції суддю Ренійського райсуду із заставою 2 млн грн

Суддю на Одещині затримано за хабар

Сьогодні, 7 березня 2026 року, за клопотанням Офісу генерального прокурора, Вищий антикорупційний суд обрав судді Ренійського районного суду Одеської області, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

6 березня Вища рада правосуддя надала згоду на його утримання під вартою.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, 5 березня 2026 року було затримано суддю Ренійського районного суду Одеської області за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.
  • Того ж дня судді повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Автор: 

Одеська область (4118) суддя (1612) ВАКС Антикорупційний суд (2222) Офіс Генпрокурора (3925)
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Потрібно справу розглядати дуже спокійно, розстріл. А, адвокату якщо буде наполягати, розстріл.
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07.03.2026 15:11 Відповісти
Какой скромный залог для судьи. В отличии от пенсий...
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07.03.2026 15:14 Відповісти
Корумпованих суддів потрібно присипляти - вони знали що саме вони роблять і як їх дії класифікуються та називаються. З повною конфіскацією по всій родині. Ніяких застав.
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07.03.2026 15:16 Відповісти
2 мільярди? А ні, 2 мільйони. Якісь копійки для будь-якого судді Зекраїни...
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07.03.2026 17:30 Відповісти
ВАКС: вас сразу расстрелять или желаете помучаться?
судья: лучше, конечно, помучаться...
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07.03.2026 17:51 Відповісти
 
 