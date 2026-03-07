ВАКС взяв під варту підозрюваного в корупції суддю Ренійського райсуду із заставою 2 млн грн
Сьогодні, 7 березня 2026 року, за клопотанням Офісу генерального прокурора, Вищий антикорупційний суд обрав судді Ренійського районного суду Одеської області, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
6 березня Вища рада правосуддя надала згоду на його утримання під вартою.
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