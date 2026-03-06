€800 та $300 за вилучене майно: на хабарі затримано суддю Ренійського райсуду на Одещині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

У межах кримінального провадження за фактами шахрайства та одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України) 5 березня 2026 року затримано суддю Ренійського районного суду Одеської області за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Оголошення підозри

Як зазначається, того ж дня судді повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

6 березня 2026 року стороною обвинувачення до Вищої ради правосуддя внесено подання про надання згоди на утримання судді під вартою. Крім того, до Вищого антикорупційного суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Що відомо?

Встановлено, що 29 січня цього року до Ренійського районного суду Одеської області надійшли для розгляду матеріали про адміністративне правопорушення щодо притягнення водія до відповідальності та вирішення долі вилучених у нього тютюнових виробів без марок акцизного податку, які він перевозив.

Суддя цього суду під час спілкування із заявником запропонував за неправомірну вигоду ухвалити рішення про повернення вилученого майна та його повернення. З цією метою суддя натякав на необхідність передачі грошових коштів у валюті ("євро"), зазначаючи, що заявник повинен "зацікавити" його, щоб уникнути конфіскації майна. Під час одержання 800 євро та 300 доларів суддя був затриманий.

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Повідомляється, що досудове розслідування триває.