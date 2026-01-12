Суддя з Кропивницького отримав 6,5 року за ґратами за хабар, щоб "відмазати" винуватця смертельного ДТП

ВАКС визнав винним колишнього суддю Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара у проханні надати та одержанні хабаря у 10 тис. доларів за ухвалення пом'якшувального вироку винуватцю смертельного ДТП.

Про це повідомляє пресслужба САП та пише Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про справу

За даними обвинувачення, суддя через посередника висловив прохання надати йому 10,5 тисяч доларів за зміну вироку суду першої інстанції та призначення умовного покарання винуватцю смертельного ДТП.

  • Втім, колегія суддів Кропивницького апеляційного суду призначила обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі. Тому частину коштів Гончару довелося повернути. 
  • Під час проведення слідчих дій, правоохоронці за місцем проживання посередника виявили частину незаконно одержаних грошових коштів у сумі 450 доларів.

Вирок суду

Вироком суду колишнього суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади в системі правосуддя: судді, прокурора, адвоката, строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

За даними ЦПК, Гончар перебуває на волі до набрання законної сили вироку. Щодо нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави 700 тисяч грн, але без електронного браслета.

Бідував мабуть - з хліба на воду перебивався - доларів захотів - це ті яким підняли зарплати - шоб не крали - хер вони вгадали
12.01.2026 19:53 Відповісти
Отримував зарплату мінімум 150 тис. на місяць, але було мало...
Стане на лижі і шукайте десь у Криму...
12.01.2026 20:00 Відповісти
Ну курва, пацан к успєху шол, а тут за 450 usd ходку дали. Кому ж він так дорогу перейшов? Це якийсь другий зварич.
12.01.2026 21:22 Відповісти
 
 