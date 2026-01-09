ВРП звільнила без виплат суддю міста Одеси Лонського, який отримав підозру від НАБУ,

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Приморського районного суду Одеси Іллі Лонського за істотний дисциплінарний проступок на тлі підозр НАБУ в хабарництві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРП.

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"8 січня 2026 року ВРП ухвалила рішення про звільнення Лонського Іллі Володимировича з посади судді Приморського районного суду міста Одеси на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", - ідеться в повідомленні.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Першої Дисциплінарної палати ВРП, яка вирішила притягнути суддю Приморського районного суду міста Одеси Іллю Лонського до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

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Що передувало

За даними Центру протидії корупції, справу щодо судді відкрили за скаргою НАБУ, яке підозрює Лонського у замаху на надання хабаря іншій судді, а також заволодінні частиною хабаря у 2 тисячі доларів.

Раніше представниця судді просила зупинити дисциплінарну справу щодо судді через його мобілізацію. Втім, члени ВРП вирішили одноголосно звільнити суддю без вихідної допомоги і довічних виплат. Донедавна Лонський отримував близько 1 млн грн на рік.

Нагадаємо, суддя має підозру за кількома статтями, за що передбачається покарання від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Справу вже передали на розгляд ВАКС, але у 2024 році суд зупинив провадження у звʼязку з мобілізацією Лонського.

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