Нерухомість на $1 млн: НАЗК перевіряє спосіб життя суддівсько-прокурорської родини Грабець

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя заступника начальника Київської обласної прокуратури Ігоря Грабця та судді Київського обласного господарського суду Світлани Грабець після розслідування hromadske про майно посадовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske дізналося від НАЗК у відповіді на журналістський запит.

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Моніторинг НАЗК

"Національним агентством розпочато моніторинг способу життя Грабець С. Ю. та Грабця І.Н., під час здійснення якого буде враховано наведену у вашому листі інформацію", - повідомили в НАЗК.

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Що встановило розслідування ЗМІ

Нагадаємо, наприкінці жовтня видання hromadske опублікувало розслідування, де йшлося, зокрема, про те, що родина Грабців у 2023 році придбала нерухомість у Буковелі.

Ринкова вартість двох різних апартаментів у двох різних готельних комплексах — майже 550 тисяч доларів. Тобто понад 20 мільйонів гривень за курсом на момент купівлі. Це мінімальна ціна цієї нерухомості.

Питання про походження коштів на майно родина у своїх відповідях проігнорувала.

Ігор та Світлана Грабці у своїх майнових деклараціях вказують, що з грудня 2019 року користуються будинком площею 286 м², який належить батькові судді. Йдеться про будинок в елітному закритому котеджному містечку Riviera Zoloche під Києвом.

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