Новости Дела о незаконном обогащении
986 15

Недвижимость на $1 млн: НАПК проверяет образ жизни судейско-прокурорской семьи Грабец

недвижимость прокурора и судьи Грабец

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни заместителя начальника Киевской областной прокуратуры Игоря Грабца и судьи Киевского областного хозяйственного суда Светланы Грабец после расследования hromadske о имуществе должностных лиц. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske узнало от НАПК в ответе на журналистский запрос.

Мониторинг НАПК

"Национальным агентством начат мониторинг образа жизни Грабец С. Ю. и Грабца И.Н., в ходе которого будет учтена приведенная в вашем письме информация", - сообщили в НАПК.

Что установило расследование СМИ

Напомним, в конце октября издание hromadske опубликовало расследование, в котором говорилось, в частности, о том, что семья Грабцев в 2023 году приобрела недвижимость в Буковеле.

  • Рыночная стоимость двух разных апартаментов в двух разных гостиничных комплексах — почти 550 тысяч долларов. То есть более 20 миллионов гривен по курсу на момент покупки. Это минимальная цена этой недвижимости.
  • Вопрос о происхождении средств на имущество семья в своих ответах проигнорировала.

  •  Игорь и Светлана Грабцы в своих имущественных декларациях указывают, что с декабря 2019 года пользуются домом площадью 286 м², который принадлежит отцу судьи. Речь идет о доме в элитном закрытом коттеджном городке Riviera Zoloche под Киевом.

Автор: 

судья (2682) прокурор (1164) НАПК (1239)
+7
показать весь комментарий
30.12.2025 17:54 Ответить
+2
+1
Та в принципі непоганий спосіб життя, як його отримати?
показать весь комментарий
30.12.2025 17:48 Ответить
Ніяк...Судді.Це каста..
показать весь комментарий
30.12.2025 17:52 Ответить
Прямо зараз йде (мабуть вже закінчується) конкурс на 1 500 посад суддів 1-ої інстанції, зокрема і господарських судів. Відповідаєте вимогам: вік 30+ років, 5 років юр стажу, володіння мовою, без судимостей. Йдете на конкурс, проходите його отримуєте місце і судите за 60-70 тис гривень, в процесі думаєте "нашо вона вам треба". Це бидло думає що ця якась ультра поважна посада, а насправді більшість суддів це абсолютно безблагодатна робота, проти якої ще й існує упередження в суспільстві і яка абсолютно не окупається навіть заробітною платою
показать весь комментарий
30.12.2025 18:49 Ответить
Заздрять, чесним й непідкупним.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:51 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2025 17:54 Ответить
"Боже мой ! Какая Фе-мида !"
Паниковский

.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:17 Ответить
🤣 ніт нема ...
показать весь комментарий
30.12.2025 18:40 Ответить
... розпочало (!!!) моніторинг (!!!) способу життя (!!!) заступника (!!!) начальника (!!!) Київської обласної прокуратури Джерело: https://censor.net/ua/n3593116
Дайте й мені розпочати щось в НАЗК!
показать весь комментарий
30.12.2025 17:57 Ответить
Хоч одна сволота, за яку заявило зелене лайно, відповіло, чи вірнула кошти? Черговий струс повітря для зеленої біомаси
показать весь комментарий
30.12.2025 18:00 Ответить
Це щось в в ЗЕленому лісі здохло чи шо?
Думаю, що намагаються щось більше закопати за цією туснею з оцима приблудами. Що там у нас було на питанні денному до НАЗК? На кого в них там не вистачало часу(сміливості) на перевірку? Ото ж бо й воно.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:01 Ответить
Це те НАЗК, яке за рік перевіряє третину з поданих посадовцями декларацій?
Тоді закон, порядок і справедливість в надійних руках!!!
показать весь комментарий
30.12.2025 18:06 Ответить
Солодка парочка... ! А могли б ще й корені метастази пустити... Чи пустили?
показать весь комментарий
30.12.2025 18:15 Ответить
Солодка парочка... козел та ще та "ярочка"

.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:25 Ответить
 
 