Недвижимость на $1 млн: НАПК проверяет образ жизни судейско-прокурорской семьи Грабец

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни заместителя начальника Киевской областной прокуратуры Игоря Грабца и судьи Киевского областного хозяйственного суда Светланы Грабец после расследования hromadske о имуществе должностных лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske узнало от НАПК в ответе на журналистский запрос.

Мониторинг НАПК

"Национальным агентством начат мониторинг образа жизни Грабец С. Ю. и Грабца И.Н., в ходе которого будет учтена приведенная в вашем письме информация", - сообщили в НАПК.

Что установило расследование СМИ

Напомним, в конце октября издание hromadske опубликовало расследование, в котором говорилось, в частности, о том, что семья Грабцев в 2023 году приобрела недвижимость в Буковеле.

Рыночная стоимость двух разных апартаментов в двух разных гостиничных комплексах — почти 550 тысяч долларов. То есть более 20 миллионов гривен по курсу на момент покупки. Это минимальная цена этой недвижимости.

Вопрос о происхождении средств на имущество семья в своих ответах проигнорировала.

Игорь и Светлана Грабцы в своих имущественных декларациях указывают, что с декабря 2019 года пользуются домом площадью 286 м², который принадлежит отцу судьи. Речь идет о доме в элитном закрытом коттеджном городке Riviera Zoloche под Киевом.

