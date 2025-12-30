Недвижимость на $1 млн: НАПК проверяет образ жизни судейско-прокурорской семьи Грабец
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни заместителя начальника Киевской областной прокуратуры Игоря Грабца и судьи Киевского областного хозяйственного суда Светланы Грабец после расследования hromadske о имуществе должностных лиц.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske узнало от НАПК в ответе на журналистский запрос.
Мониторинг НАПК
"Национальным агентством начат мониторинг образа жизни Грабец С. Ю. и Грабца И.Н., в ходе которого будет учтена приведенная в вашем письме информация", - сообщили в НАПК.
Что установило расследование СМИ
Напомним, в конце октября издание hromadske опубликовало расследование, в котором говорилось, в частности, о том, что семья Грабцев в 2023 году приобрела недвижимость в Буковеле.
- Рыночная стоимость двух разных апартаментов в двух разных гостиничных комплексах — почти 550 тысяч долларов. То есть более 20 миллионов гривен по курсу на момент покупки. Это минимальная цена этой недвижимости.
- Вопрос о происхождении средств на имущество семья в своих ответах проигнорировала.
-
Игорь и Светлана Грабцы в своих имущественных декларациях указывают, что с декабря 2019 года пользуются домом площадью 286 м², который принадлежит отцу судьи. Речь идет о доме в элитном закрытом коттеджном городке Riviera Zoloche под Киевом.
Паниковский
Дайте й мені розпочати щось в НАЗК!
Думаю, що намагаються щось більше закопати за цією туснею з оцима приблудами. Що там у нас було на питанні денному до НАЗК? На кого в них там не вистачало часу(сміливості) на перевірку? Ото ж бо й воно.
Тоді закон, порядок і справедливість в надійних руках!!!
кореніметастази пустити... Чи пустили?
