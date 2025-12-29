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Новини Справи про незаконне збагачення
23 077 22

Майно родичів на $600 тисяч: НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ Прокопенка після розслідування hromadske

сбу

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя полковника СБУ Олексія Прокопенка після розслідування hromadske щодо майна його родичів на сотні тисяч доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це hromadske дізналося від НАЗК у відповіді на журналістський запит.

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"З метою встановлення відповідності рівня життя Прокопенка О.І. наявним у нього та членів його сім’ї майну й одержаним ними доходам\ Національним агентством здійснюється моніторинг способу життя згаданої особи", - повідомили в НАЗК.

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Як з’ясувало hromadske родина очільника Управління СБУ в Хмельницькій області Олексія Прокопенка має у власності нерухомість на $600 000.

Зокрема, на той момент теща Прокопенка, у лютому 2025 року придбала квартиру площею 179,5 квадратів у ЖК бізнес-класу "Шевченківський" і паркомісце. Ринкова вартість тільки цього майна становить 400 тисяч доларів, або понад 16 мільйонів гривень. Після купівлі цієї нерухомості Прокопенко розлучився зі своєю дружиною.

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СБУ (14063) НАЗК (1690) Хмельницька область (1112)
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Топ коментарі
+10
вчора писали про полтавського нач. сбу --- сьогодні про хмельницького --- вони там всі гандони -хабарники чи через одного . хто призначав на посади цих пацюків . чому єдиний мудафон не розповідає . чому натаха ********** мовчить про корупцію в сбу . мабуть повний рот зеленого лайна набрала . сирога лещенко теж не мичить про своі досягнення в укрзалізниці мабуть добавки просить до зарплати 300 000 тому і мовчить ****
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29.12.2025 18:41 Відповісти
+9
так це СБУ. може це не корупція, чого переполох. може просто Батьківщину продав, а чо такого.
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29.12.2025 18:26 Відповісти
+6
Треба признатись, - спосіб життя у нього таки непоганий. )))
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29.12.2025 18:27 Відповісти

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