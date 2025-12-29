Майно родичів на $600 тисяч: НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ Прокопенка після розслідування hromadske

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя полковника СБУ Олексія Прокопенка після розслідування hromadske щодо майна його родичів на сотні тисяч доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це hromadske дізналося від НАЗК у відповіді на журналістський запит.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"З метою встановлення відповідності рівня життя Прокопенка О.І. наявним у нього та членів його сім’ї майну й одержаним ними доходам\ Національним агентством здійснюється моніторинг способу життя згаданої особи", - повідомили в НАЗК.

Також читайте: Елітні авто та готівка: експосадовець ДСНС підозрюється у незаконному збагаченні на 13 мільйонів гривень

Як з’ясувало hromadske родина очільника Управління СБУ в Хмельницькій області Олексія Прокопенка має у власності нерухомість на $600 000.

Зокрема, на той момент теща Прокопенка, у лютому 2025 року придбала квартиру площею 179,5 квадратів у ЖК бізнес-класу "Шевченківський" і паркомісце. Ринкова вартість тільки цього майна становить 400 тисяч доларів, або понад 16 мільйонів гривень. Після купівлі цієї нерухомості Прокопенко розлучився зі своєю дружиною.

Також читайте: Незаконне збагачення на 17 млн грн: судитимуть ексначальника управління логістики ЗСУ, - ДБР