ВРП уволила без выплат судью города Одессы Лонского, получившего подозрение от НАБУ

Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Приморского районного суда Одессы Ильи Лонского за существенный дисциплинарный проступок на фоне подозрений НАБУ во взяточничестве.

"8 января 2026 года ВСП приняла решение об увольнении Лонского Ильи Владимировича с должности судьи Приморского районного суда города Одессы на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Первой Дисциплинарной палаты ВСП, которая решила привлечь судью Приморского районного суда города Одессы Илью Лонского к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Что предшествовало

По данным Центра противодействия коррупции, дело в отношении судьи открыли по жалобе НАБУ, которое подозревает Лонского в покушении на предоставление взятки другому судье, а также в завладении частью взятки в 2 тысячи долларов.

Ранее представительница судьи просила приостановить дисциплинарное дело в отношении судьи из-за его мобилизации. Впрочем, члены ВСП решили единогласно уволить судью без выходного пособия и пожизненных выплат. До недавнего времени Лонский получал около 1 млн грн в год.

Напомним, судья подозревается по нескольким статьям, за что предусмотрено наказание от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело уже передали на рассмотрение ВАКС, но в 2024 году суд приостановил производство в связи с мобилизацией Лонского.

