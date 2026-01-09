РУС
Новости Увольнение судей
603 9

ВРП уволила без выплат судью города Одессы Лонского, получившего подозрение от НАБУ

Судью Приморского суда Одессы Лонского освободили без выплат

Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Приморского районного суда Одессы Ильи Лонского за существенный дисциплинарный проступок на фоне подозрений НАБУ во взяточничестве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"8 января 2026 года ВСП приняла решение об увольнении Лонского Ильи Владимировича с должности судьи Приморского районного суда города Одессы на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Первой Дисциплинарной палаты ВСП, которая решила привлечь судью Приморского районного суда города Одессы Илью Лонского к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Что предшествовало

По данным Центра противодействия коррупции, дело в отношении судьи открыли по жалобе НАБУ, которое подозревает Лонского в покушении на предоставление взятки другому судье, а также в завладении частью взятки в 2 тысячи долларов.

Ранее представительница судьи просила приостановить дисциплинарное дело в отношении судьи из-за его мобилизации. Впрочем, члены ВСП решили единогласно уволить судью без выходного пособия и пожизненных выплат. До недавнего времени Лонский получал около 1 млн грн в год.

Напомним, судья подозревается по нескольким статьям, за что предусмотрено наказание от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело уже передали на рассмотрение ВАКС, но в 2024 году суд приостановил производство в связи с мобилизацией Лонского.

Одесса (8163) судья (2683) Высший совет правосудия (576)
Та це ж вже було... Потім через інший суд він отримає все шо хоче та ще й відшкодування
09.01.2026 15:00 Ответить

Заступник директора департаменту оренди та розпорядження державним майном - начальник управління з питань розпорядження державним майном Фонду державного майна Андрій Мельник зазначив, що має 5 тонн золотих злитків на мільярди гривень, які зберігає в Росії...
Чиновник зазначив, що золото зберігається у ЗАТ "КІТОН 21 СТОЛІТТЯ"..
У 2024 році його річна заплата склала 1 млн гривень..."
https://www.ukr.net/news/details/society/115375241.html https://www.ukr.net/news/details/society/115375241
09.01.2026 15:02 Ответить
🤣🤣🤣тільки хотів про це написати
Чиновник Фонду держмайна Андрій Мельник вказав, що має 5 тонн золотих злитків, які зберігає в Москві..Крім того, посадовець задекларував 15 родовищ рідкоземельних металів,
09.01.2026 15:04 Ответить
Вже 3-а доба пішла цій новині і ніде , про це , чомусь не розповідають ...
09.01.2026 15:10 Ответить
Вже 3-а доба як по всім TV крутять плівки звідки взялись ці 5 тонн золотих злитків та звідки 15 родовищ рідкоземельних металів ..... які рослідує НАБу

ну .... ну як би рослідує
09.01.2026 15:37 Ответить
Фантастика.
09.01.2026 15:06 Ответить
ОФКОРС Хто проблема для влади

- військові особливо ефективні
- генерали що не зрадили країну
- УХИЛЯНТИ. ( люди які просто собі живуть)

В кого нема проблем
- корепціонери
- бандити
- російськомовні шльондри
09.01.2026 15:07 Ответить
80% суддів потрібно звільнити і позбавити всіх благ,а може і більше
09.01.2026 15:09 Ответить
А НАБУ ?, навіщо таке НАБу ?
09.01.2026 15:32 Ответить
 
 