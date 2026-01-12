Судья из Кропивницкого получил 6,5 лет за решеткой за взятку, чтобы "отмазать" виновника смертельного ДТП

ВАКС признал виновным бывшего судью Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара в просьбе предоставить и получении взятки в 10 тыс. долларов за вынесение смягчающего приговора виновнику смертельного ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба САП и пишет Центр противодействия коррупции

Что известно о деле

По данным обвинения, судья через посредника высказал просьбу предоставить ему 10,5 тысяч долларов за изменение приговора суда первой инстанции и назначение условного наказания виновнику смертельного ДТП.

Впрочем, коллегия судей Кропивницкого апелляционного суда назначила обвиняемому наказание в виде лишения свободы. Поэтому часть средств Гончару пришлось вернуть.

Во время проведения следственных действий правоохранители по месту жительства посредника обнаружили часть незаконно полученных денежных средств в сумме 450 долларов.

Приговор суда

Приговором суда бывший судья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с лишением права занимать должности в системе правосудия: судьи, прокурора, адвоката, сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор суда вступает в законную силу через 30 дней со дня его оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

По данным ЦПК, Гончар находится на свободе до вступления в законную силу приговора. В отношении него применена мера пресечения в виде залога в размере 700 тысяч грн, но без электронного браслета.

