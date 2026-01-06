Чиновник ГПСУ требовал 110 тыс. грн "отката" за поставку запчастей для воинских частей
Задержан чиновник Госпогранслужбы, который требовал взятку за поставку запчастей для воинских частей.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Речь идет о должностном лице автомобильной службы воинской части Государственной пограничной службы.
Следствие утверждает, что он получил от частного предпринимателя 10 процентов от стоимости автомобильных запчастей, поставляемых для нужд воинской части.
Сумма взятки составила 110 тыс. грн.
Детали схемы
"Закупка запчастей осуществлялась в рамках процедур публичных закупок для обеспечения транспортных средств, используемых в зоне боевых действий.
Правоохранители задокументировали три факта получения частей неправомерной выгоды, в частности в июле и сентябре 2025 года", - говорится в сообщении.
2 января 2026 года во время получения очередной части средства должностного лица были задержаны.
В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение.
