Сотни тысяч валюты наличными: экоинспектора из Днепра задержали, но ее начальника не трогали, - СМИ
В Днепропетровской области задержали экоинспектора по подозрению в незаконном обогащении. В то же время к ее руководителю у правоохранителей вопросов не было.
Об этом пишет издание "Наши деньги", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Накануне "Громадський контроль" сообщил, что в Днепре задержана начальница отдела Госэкоинспекции Приднепровского округа Лилия Чигрикова. Чиновницу подозревают в незаконном обогащении, а во время обысков у нее нашли 880 тыс. долларов и 210 тыс. евро наличными.
Официально она зарабатывала менее 30 тыс. грн в месяц, однако смогла купить квартиру площадью более 100 кв. м в элитном ЖК, новенькую BMW 5-й серии и ювелирные украшения. Имущество она переписала на сына.
В декларации за 2024 год чиновница, которая работает в экоинспекции более 10 лет, указала 45 кв. м жилья и 2,5 тыс. евро сбережений.
На самом деле Чигрикова проживала в апартаментах площадью более 100 кв. м в элитном ЖК. Там и обнаружили валюту, золотые монеты, дорогие часы и украшения.
Ее сын Никита Чигриков сначала работал с ней в инспекции, а в 2022 году председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук назначил его и.о. директора КП "Профдезинфекция", пишет издание.
Декларации, несмотря на требование закона, он не подал, а в 2023 году приобрел квартиру в центре Днепра за 1,6 млн грн.
Чигриковой сообщили о подозрении в незаконном обогащении,суд взял ее под стражу с залогом в 30 миллионов гривен.
Могла действовать не сама
Издание обратил внимание, что Чигрикова не могла действовать сама. Ее руководитель - заместитель начальника экоинспекции Приднепровского округа Дмитрий Шибко.
"Семья Шибка, который руководит экоинспекцией в регионе годами, обростает элитной недвижимостью по странным ценам и схемам "дарения", - говорится в материале.
Имущество родственников Шибка:
- Мать-пенсионер: В начале 2022 года Наталья Шибко купила дом в Днепре (201 кв. м) за 1,2 млн грн ($43 000). Цена занижена в 3-8 раз от рыночной.
- Подарок сыну: В 2023 году она же подарила Дмитрию Шибко квартиру на Печерске в Киеве (72 кв. м), оценив ее в смешные 200 тыс. грн. Реальная стоимость такой квартиры – около 150 тыс. долларов.
- Квартира 20-летнего сына: Роман Шибко, сын чиновника, в 20-летнем возрасте приобрел квартиру в центре Киева (246 кв. м) на ул. Б. Хмельницкого. В 2013 году она должна была стоить более 500 тыс. долларов. Впоследствии он подарил ее сестре.
- Имущество жены: Юлия Шибко владеет апартаментами (123 кв. м) в элитном ЖК "Дельмар" и коттеджем (320 кв. м) на берегу реки Самара.
"В 2019 году Дмитрия Шибка уже задерживали на взятке, но дело не закончилось тюрьмой", - заключает издание.
он ничего не знал, он же начальник
На отруєнні безпритульних тварин замість стерилізації, вони також збагачуються
та тут потрусити цих то ще зможемо і самі комусь допомагати
краде кожне хто може і то в неадекватних маштабах😡
А раби мовчать, і один одному заздрять - сутність "нації"