Глава запрещенной партии "Гарант" Токар обещал статус депутата за $160 тысяч. Его задержали. ФОТОрепортаж

В Киеве задержали главу одной из политических партий при получении 160 тысяч долларов взятки, за которые он обещал клиентам мандат народного депутата.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Детали задержания

Правоохранители не называют имени задержанного, но, по данным СМИ, речь идет о Валерии Токаре, который является руководителем уже запрещенной политической партии "Гарант".

По данным следствия, несмотря на то, что в октябре этого года суд аннулировал регистрацию этой политсилы из-за выявленной подделки документов, руководитель партии торговал "проходными позициями" партийного списка. Он обещал клиентам статус народного депутата на следующих парламентских выборах. За это он требовал взятку.

Валерий Токар задержан на взятке в Киеве

Правоохранители заявили, что задержали фигуранта в одном из киевских ресторанов, когда он получил 160 тысяч долларов за включение человека в партию.

Работал на пропаганду Кремля

В СБУ отметили, что задержанный также публично распространял фейки о Силах обороны и общественно-политической ситуации в Украине.

Также он распространял кремлевские нарративы об оперативной ситуации на фронте и призывал к срыву мобилизации. Для распространения деструктивного контента задержанный использовал собственные страницы в соцсетях с общим количеством почти полмиллиона подписчиков.

Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и взяли под стражу с альтернативой залога в размере 6 миллионов 725 тысяч гривен. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Топ комментарии
Милованова туди припаркувати, як наглядового профі - Фунта, щоб самозванці, не демпінгували розцінки зелупнів!!!
14.11.2025 16:14 Ответить
Віримо, віримо, слуги борються з конкурентами
14.11.2025 16:15 Ответить
Вибори по партійним спискам це смерть демократії. Виборців нема, а мандат депутата є. І фінансування партії з бюджету є. Отакий бізнес на "партійності". Це спадок і досягнення мадам Капітєльман. Заплатив за місце в списку і ти депутат, який має лише тупо голосувати по "імперативному мандату" за все що вимагає лідер партії, бо тільки він може мандату позбавити. Ніякі "виборці" не можуть відкликати "свого" депутата і він може робити все що йому заманеться і бути недоторканим та захищеним законом. ... В усіх демократичних країнах вибори на мажоритарній основі і партії зайняті пошуком авторитетних людей на місцях бо балотуватися в депутати можна лише на рівні місцевої громади виключно за місцем проживання. Жоден поважаючий себе громадянин ніколи не проголосує за людину якій його проблеми до дупи бо та людина живе в іншому місці і нічого не знає про місцеві проблеми виборців. В Британії, наприклад, депутата виборці можуть відкликати за два тижні. Я був свідком того як таким чином виборці відкликали депутата лейбориста який заплатив бюджетними грошима за двохмісний готельний номер (прибув з коханкою) замість одномістного. І він втратив не тільки мандат, а й репутацію на решту життя...
14.11.2025 16:43 Ответить
За що арештували цього "гаранта"?
По факту, за шахрайство.
А те що клієнти гаранта купували депутатство це як !

.
14.11.2025 16:22 Ответить
"своє гівно не пахне" ?

.
14.11.2025 16:37 Ответить
ПСДУ увагу переводить, ось справжній злочинець і шахрай, аж бігом арештували? А цих зелених злодіїв і посібників ворога чомусь уПСДУ принципово не бачить і не чіпає?
14.11.2025 16:27 Ответить
14.11.2025 16:43 Ответить
А якщо арештований у портновському суді доведе, що він дійсно мав змогу влаштувати клієнта на посаду депутата?
14.11.2025 17:34 Ответить
Тоді суд його виправдає за пару місць
14.11.2025 17:57 Ответить
Нікчемна справа. Не думав, що є ще дурні з такими грошима.
14.11.2025 18:19 Ответить
 
 