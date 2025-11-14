Глава запрещенной партии "Гарант" Токар обещал статус депутата за $160 тысяч. Его задержали. ФОТОрепортаж
В Киеве задержали главу одной из политических партий при получении 160 тысяч долларов взятки, за которые он обещал клиентам мандат народного депутата.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Детали задержания
Правоохранители не называют имени задержанного, но, по данным СМИ, речь идет о Валерии Токаре, который является руководителем уже запрещенной политической партии "Гарант".
По данным следствия, несмотря на то, что в октябре этого года суд аннулировал регистрацию этой политсилы из-за выявленной подделки документов, руководитель партии торговал "проходными позициями" партийного списка. Он обещал клиентам статус народного депутата на следующих парламентских выборах. За это он требовал взятку.
Правоохранители заявили, что задержали фигуранта в одном из киевских ресторанов, когда он получил 160 тысяч долларов за включение человека в партию.
Работал на пропаганду Кремля
В СБУ отметили, что задержанный также публично распространял фейки о Силах обороны и общественно-политической ситуации в Украине.
Также он распространял кремлевские нарративы об оперативной ситуации на фронте и призывал к срыву мобилизации. Для распространения деструктивного контента задержанный использовал собственные страницы в соцсетях с общим количеством почти полмиллиона подписчиков.
Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и взяли под стражу с альтернативой залога в размере 6 миллионов 725 тысяч гривен. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По факту, за шахрайство.
А те що клієнти гаранта купували депутатство це як !
