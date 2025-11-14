Очільник забороненої партії "Гарант" Токар обіцяв статус депутата за $160 тисяч. Його затримали. ФОТО

У Києві затримали очільника однієї із політичних партій під час отримання 160 тисяч доларів хабаря, за які він обіцяв клієнтам мандат народного депутата.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ та Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Деталі затримання

Правоохоронці не називають імені затриманого, але, за даними ЗМІ, йдеться про Валерія Токаря, який є керівником уже забороненої політичної партії "Гарант".

За даними слідства, попри те, що в жовтні цього року суд анулював реєстрацію цієї політсили через виявлену підробку документів, керівник партії торгував "прохідними позиціями" партійного списку. Він обіцяв клієнтам статус народного депутата на наступних парламентських виборах. За це він вимагав хабаря.

Правоохоронці заявили, що затримали фігуранта в одному з київських ресторанів, коли він отримав 160 тисяч доларів за включення людини до партії.

Працював на пропаганду Кремля

У СБУ зазначили, що затриманий також публічно поширював фейки про Сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Також він розповсюджував кремлівські наративи про оперативну ситуацію на фронті та закликав до зриву мобілізації. Для поширення деструктивного контенту затриманий використовував власні сторінки в соцмережах із загалом майже пів мільйона підписників.

Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та взяли під варту з альтернативою застави розміром 6 мільйонів 725 тисяч гривень. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.