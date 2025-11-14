Очільник забороненої партії "Гарант" Токар обіцяв статус депутата за $160 тисяч. Його затримали. ФОТО

У Києві затримали очільника однієї із політичних партій під час отримання 160 тисяч доларів хабаря, за які він обіцяв клієнтам мандат народного депутата. 

Про це повідомили у пресслужбі СБУ та Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Деталі затримання

Правоохоронці не називають імені затриманого, але, за даними ЗМІ, йдеться про Валерія Токаря, який є керівником уже забороненої політичної партії "Гарант".

За даними слідства, попри те, що в жовтні цього року суд анулював реєстрацію цієї політсили через виявлену підробку документів, керівник партії торгував "прохідними позиціями" партійного списку. Він обіцяв клієнтам статус народного депутата на наступних парламентських виборах. За це він вимагав хабаря.

Валерій Токар затриманий на хабарі у Києві

Правоохоронці заявили, що затримали фігуранта в одному з київських ресторанів, коли він отримав 160 тисяч доларів за включення людини до партії.

Працював на пропаганду Кремля

У СБУ зазначили, що затриманий також публічно поширював фейки про Сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Також він розповсюджував кремлівські наративи про оперативну ситуацію на фронті та закликав до зриву мобілізації. Для поширення деструктивного контенту затриманий використовував власні сторінки в соцмережах із загалом майже пів мільйона підписників.

Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та взяли під варту з альтернативою застави розміром 6 мільйонів 725 тисяч гривень. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Топ коментарі
+6
Милованова туди припаркувати, як наглядового профі - Фунта, щоб самозванці, не демпінгували розцінки зелупнів!!!
14.11.2025 16:14 Відповісти
+5
Віримо, віримо, слуги борються з конкурентами
14.11.2025 16:15 Відповісти
+3
Вибори по партійним спискам це смерть демократії. Виборців нема, а мандат депутата є. І фінансування партії з бюджету є. Отакий бізнес на "партійності". Це спадок і досягнення мадам Капітєльман. Заплатив за місце в списку і ти депутат, який має лише тупо голосувати по "імперативному мандату" за все що вимагає лідер партії, бо тільки він може мандату позбавити. Ніякі "виборці" не можуть відкликати "свого" депутата і він може робити все що йому заманеться і бути недоторканим та захищеним законом. ... В усіх демократичних країнах вибори на мажоритарній основі і партії зайняті пошуком авторитетних людей на місцях бо балотуватися в депутати можна лише на рівні місцевої громади виключно за місцем проживання. Жоден поважаючий себе громадянин ніколи не проголосує за людину якій його проблеми до дупи бо та людина живе в іншому місці і нічого не знає про місцеві проблеми виборців. В Британії, наприклад, депутата виборці можуть відкликати за два тижні. Я був свідком того як таким чином виборці відкликали депутата лейбориста який заплатив бюджетними грошима за двохмісний готельний номер (прибув з коханкою) замість одномістного. І він втратив не тільки мандат, а й репутацію на решту життя...
14.11.2025 16:43 Відповісти
За що арештували цього "гаранта"?
По факту, за шахрайство.
А те що клієнти гаранта купували депутатство це як !

.
14.11.2025 16:22 Відповісти
"своє гівно не пахне" ?

.
14.11.2025 16:37 Відповісти
ПСДУ увагу переводить, ось справжній злочинець і шахрай, аж бігом арештували? А цих зелених злодіїв і посібників ворога чомусь уПСДУ принципово не бачить і не чіпає?
14.11.2025 16:27 Відповісти
А якщо арештований у портновському суді доведе, що він дійсно мав змогу влаштувати клієнта на посаду депутата?
14.11.2025 17:34 Відповісти
Тоді суд його виправдає за пару місць
14.11.2025 17:57 Відповісти
Нікчемна справа. Не думав, що є ще дурні з такими грошима.
14.11.2025 18:19 Відповісти
 
 