Задержанный на взятке судья Пелих мобилизовался в ВСУ

Судья Пелых

Судью Воловецкого районного суда Закарпатской области Александра Пелиха, задержанного при получении взятки, мобилизовали.

Об этом на заседании Высшего совета правосудия сообщил адвокат судьи Сергей Фесенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

В четверг, 4 декабря, ВСП рассматривала представление руководителя САП Александра Клименко о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей. После выступления прокурора Елены Дроботовой, которая объясняла необходимость ареста Александра Пелиха, слово предоставили защитнику судьи.

"Александр Пелих уже не осуществляет судебные полномочия. 2 декабря он подал заявление об отставке в адрес Высшего совета правосудия, а 3 декабря он был мобилизован в Вооруженные силы Украины. В связи с этим Пелиху больше не распределяются судебные дела, а потому заявленные органом досудебного расследования риски являются необоснованными", – отметил адвокат.

Изучив все материалы дела, Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей Пелиха.

Напомним, судью Воловецкого районного суда, командированного в Закарпатье из Луганской области, задержали 28 ноября при получении 1300 долларов взятки за отмену ареста лесоматериалов. Пелиху инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины (взяточничество).

Автор: 

взятка (6260) судья (2677) мобилизация (2964) Высший совет правосудия (576) Закарпатская область (2719)
+14
Тепер із дЄрмаком будуть проходити службу на нулі десь під Ужгородом...
Я за них уже хвилююся - щоб не попали в котел! І в полон!
04.12.2025 20:19 Ответить
+13
І всі свої хабарі, набуті тяжкою працею, суддя віддав на потреби ЗСУ.
04.12.2025 20:17 Ответить
+13
У Єрмака поповнення
04.12.2025 20:17 Ответить
04.12.2025 20:14 Ответить
епать успеть😁😁😁
04.12.2025 20:15 Ответить
І всі свої хабарі, набуті тяжкою працею, суддя віддав на потреби ЗСУ.
04.12.2025 20:17 Ответить
04.12.2025 20:48 Ответить
Та забув де банку з доларами закопав а хабар вилучений як речдок.
04.12.2025 20:57 Ответить
У Єрмака поповнення
04.12.2025 20:17 Ответить
Кулеметний розрахунок "Монако".
04.12.2025 21:09 Ответить
🤣🤣🤣🤣красава..кров"ю змиє ганьбу🤣🤣🤣
04.12.2025 20:19 Ответить
Ким він там з такою товстою пикою служитиме? Він же товстіший танка.
04.12.2025 20:54 Ответить
З врахуванням його освіти і досвіду роботи саме дно, яке йому світить - начальник стройової частини якоїсь бригади. Хоча, з врахуванням останніх баталій, скоріш за все піде в Генштаб Кончу-Заспу від буданівських "агресорів" відбивати. Ось де фронт, так фронт, а не якісь нах нікому не потрібні руїни Покровська.
04.12.2025 21:08 Ответить
Тепер із дЄрмаком будуть проходити службу на нулі десь під Ужгородом...
Я за них уже хвилююся - щоб не попали в котел! І в полон!
04.12.2025 20:19 Ответить
Ваші хвилювання мають всі підстави. В Ужгороді Балоги, вони такими дєрьмаками паленку *********.
04.12.2025 21:10 Ответить
І куди його з таким пузом,буде над військовими правосуддя чинити?Може його використати в розвідці,за ним як за мішком з піском ховатись можна.
04.12.2025 20:20 Ответить
04.12.2025 20:29 Ответить
Буде штурмовати найближчу кухню чи продовольчий склад
04.12.2025 20:22 Ответить
Тобі чимось Чорновіл не вгодила , прокацаплений ?
04.12.2025 20:40 Ответить
Порішає. Буде десь в тилу кров'ю змивати позор.
04.12.2025 20:22 Ответить
"затриманого під час отримання хабаря, мобілізували"
Як все просто...
04.12.2025 20:24 Ответить
cуки, це вже сюр.
04.12.2025 20:24 Ответить
І щуку кинули у річку...
04.12.2025 20:26 Ответить
Ці псевдомобілізації мають бути заборонені, а такі мобілізовані мають відправлятися рядовими у зону бойових дій!
04.12.2025 20:26 Ответить
Зав баней в Закарпатском военном округе?
04.12.2025 20:32 Ответить
Щось м аловата посада - як мінімум зав банним комплексом! Статус не дозволяє бути рядовим!
04.12.2025 20:49 Ответить
Схоже - схема цілком робоча !
04.12.2025 20:35 Ответить
Ну звісно! Для таких ось комфортна мобілізація по місцю прописки, + бонуси а іншим ганебна бусифікація., цій схемі вже більше двох років
04.12.2025 20:53 Ответить
Ким мобілізувався? Невже в піхту?
04.12.2025 20:36 Ответить
саме туди....
04.12.2025 20:55 Ответить
Так, буде котитись і своєю тушею безжально давити ворога.
04.12.2025 20:56 Ответить
У бригаду дєрьмачини!
І оця відверта ***** процвітає пишним цвітом!!!
Воно ще буде убд всім у морду тикати!!!!!
04.12.2025 20:36 Ответить
новый одесский военком?
04.12.2025 20:39 Ответить
Парабеллум видали?
04.12.2025 20:39 Ответить
швидше кокаїнум та коньячинум ((
04.12.2025 20:42 Ответить
Мабуть в рАзвЄТку попав?
04.12.2025 20:45 Ответить
в ГУР МО кандидат одразу - там парабелуми нагородні видають навіть в тилу!
04.12.2025 20:51 Ответить
Спочатку вирок, а потім можлива мобілізація і тільки в піхоту на нуль.
04.12.2025 20:49 Ответить
В мене лише одне питання - в судді може бути таке рило, і я не про "рило в пушку", а просто - рило....?
04.12.2025 20:54 Ответить
Для таких мобілізованих доцільно вже створювати щось на кшалт штрафбатів.
04.12.2025 20:54 Ответить
Оце так штурмовик..за Покровськ я спокійний.
04.12.2025 21:00 Ответить
ну і *****? воно ж в "емку" не влізе.
04.12.2025 21:01 Ответить
Батальйон "Зашкварений Корупціонер" скоро стане корпусом.
04.12.2025 21:07 Ответить
Хто це придумав - ховати злодюг від слідства у ЗСУ?
04.12.2025 21:11 Ответить
 
 