Задержанный на взятке судья Пелих мобилизовался в ВСУ

Судью Воловецкого районного суда Закарпатской области Александра Пелиха, задержанного при получении взятки, мобилизовали.

Об этом на заседании Высшего совета правосудия сообщил адвокат судьи Сергей Фесенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

В четверг, 4 декабря, ВСП рассматривала представление руководителя САП Александра Клименко о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей. После выступления прокурора Елены Дроботовой, которая объясняла необходимость ареста Александра Пелиха, слово предоставили защитнику судьи.

"Александр Пелих уже не осуществляет судебные полномочия. 2 декабря он подал заявление об отставке в адрес Высшего совета правосудия, а 3 декабря он был мобилизован в Вооруженные силы Украины. В связи с этим Пелиху больше не распределяются судебные дела, а потому заявленные органом досудебного расследования риски являются необоснованными", – отметил адвокат.

Изучив все материалы дела, Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей Пелиха.

Напомним, судью Воловецкого районного суда, командированного в Закарпатье из Луганской области, задержали 28 ноября при получении 1300 долларов взятки за отмену ареста лесоматериалов. Пелиху инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины (взяточничество).