Судью районного суда на Закарпатье задержали на взятке в $1300, — НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП совместно с УСР в Закарпатской области ДСР Нацполиции разоблачили во взяточничестве судью Воловецкого районного суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

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Судья требовал деньги за отмену ареста древесины

По данным следствия, подозреваемый за вознаграждение предлагал отменить арест на 20 кубических метров древесины. В частности, он советовал, как и когда подавать ходатайство, чтобы избежать его распределения на другого следственного судью.

Задержание

Во время получения $1300 взятки судья был задержан.

Квалификация: ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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