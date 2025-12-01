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Судью районного суда на Закарпатье задержали на взятке в $1300, — НАБУ. ФОТО
НАБУ и САП совместно с УСР в Закарпатской области ДСР Нацполиции разоблачили во взяточничестве судью Воловецкого районного суда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Судья требовал деньги за отмену ареста древесины
По данным следствия, подозреваемый за вознаграждение предлагал отменить арест на 20 кубических метров древесины. В частности, он советовал, как и когда подавать ходатайство, чтобы избежать его распределения на другого следственного судью.
Задержание
Во время получения $1300 взятки судья был задержан.
Квалификация: ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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+3 Igor #591922
показать весь комментарий01.12.2025 18:22 Ответить Ссылка
+2 фома фоммич #577697
показать весь комментарий01.12.2025 18:06 Ответить Ссылка
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Ринкова ціна....
Це навіть не про жадібність - це про тупість людську.
Але держава починає бути винувата в ситуації. При Порошенко, коли провели судову реформу, мінімальна зарплата судді низового суду (без вченого ступеня, адмінпосади, доступу до держтаємниці, в малому населеному пункті без коефіцієнтів великих міст, без великого стажу роботи) складала 64 тис. грн., що тоді було трохи більше 2 тис. дол. США. А у 2021 році суддям заморозили розмір прожиткового мінімуму, з якого рахується зарплата. Прожитковий зараз 3028 грн. (з 1 січня ще зросте), а для обчислення зарплати суддів - 2102 грн., тобто вполовину менше (якщо рахувати з бази 2102) або на третину менше (якщо рахувати з 3028). В результаті зарплата низового судді була більше 2 тис. дол. США, а стала 1,5 тис. дол. США. І це при тому, що долар теж знецінюється, просто не такими темпами, як гривня.
Так, передбачаю крики, що це теж багато, особливо порівняно з пенсіями якихось бабці і дідуся - і це правда. Але посада, яка потребує високого професіоналізму, посада з великим (це правда) рівнем робочого навантаження, має достойно оплачуватися - а тенденція, коли ти завтра живеш гірше, ніж вчора, демотивує. Коли ти не живеш краще - то таке, а коли починаєш жити гірше - демотивує.
Ось той "діяч" і спокусився на майже місячну зарплату за одну справу.
Прошу зрозуміти мене правильно - Я ЙОГО НЕ ВИПРАВДОВУЮ. І так, якщо він непорядний, то і за високої зарплати взяв би. Не треба наводити приклад Князєва (голови ВС) . . . І що "якщо не подобається, то най би пішов у приватний сектор, його ніхто на посаді силою не тримає". Я з усім цим згідний і підтримую. Просто кажу, що держава теж веде себе непорядно - при конкурсі на суддю пообіцяла одні умови оплати праці (регулярну актуалізацію зарплати), а потім вже 5-й рік *******, причому перший з них великої війни ще не було . . . Ось вони і спокушаються. Вважають, що якщо їх нагло обманули, то і їм обманути - не гріх. Помилково вважають, зрозуміло, але . . .
Що ж, знайшов собі біду - його проблеми, най відповідає. Сподіваюся, НАБУ ГУНП доведуть справу до кінця і особа, яка зрадила суспільну довіру, відповість по повній програмі.