РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9889 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
3 085 12

Судью районного суда на Закарпатье задержали на взятке в $1300, — НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП совместно с УСР в Закарпатской области ДСР Нацполиции разоблачили во взяточничестве судью Воловецкого районного суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Судья требовал деньги за отмену ареста древесины

По данным следствия, подозреваемый за вознаграждение предлагал отменить арест на 20 кубических метров древесины. В частности, он советовал, как и когда подавать ходатайство, чтобы избежать его распределения на другого следственного судью.

задержании судьи на взятке

Задержание

Во время получения $1300 взятки судья был задержан.

Квалификация: ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевского судью уличили в незаконном обогащении на 16 млн грн, - НАБУ (обновлено)

Автор: 

НАБУ (4850) взятка (6162) судья (2639) Закарпатская область (2767) Мукачевский район (29) Воловец (4)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Не вірю, ну не міг суддя, даже в районі так мало взяти.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:22 Ответить
+2
обнищала втрана вопше.стыдно за того,кто такие крохи отсыпал
показать весь комментарий
01.12.2025 18:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
буденно...
показать весь комментарий
01.12.2025 18:03 Ответить
обнищала втрана вопше.стыдно за того,кто такие крохи отсыпал
показать весь комментарий
01.12.2025 18:06 Ответить
а вообще то-порядочный судья))за такие деньги решать вопросы
показать весь комментарий
01.12.2025 18:07 Ответить
"радник" - йшов по кар'єрній драбині але вчасно зупинили... Але не факт
показать весь комментарий
01.12.2025 18:11 Ответить
Не вірю, ну не міг суддя, даже в районі так мало взяти.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:22 Ответить
А скільки треба брати за кубів дерева?
Ринкова ціна....
показать весь комментарий
01.12.2025 18:45 Ответить
Якщо це був кругляк, то його ціна 1000 гр за куб. 20 кубів - 20 000. 1300 баксів - це 55 000 гр.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:43 Ответить
А, може, просто стріляти при затриманні?
показать весь комментарий
01.12.2025 18:53 Ответить
Малувато буде...
показать весь комментарий
01.12.2025 20:11 Ответить
За 1300 дол. США знайшов собі 7 років позбавлення волі і конфіскацію майна . . .
Це навіть не про жадібність - це про тупість людську.

Але держава починає бути винувата в ситуації. При Порошенко, коли провели судову реформу, мінімальна зарплата судді низового суду (без вченого ступеня, адмінпосади, доступу до держтаємниці, в малому населеному пункті без коефіцієнтів великих міст, без великого стажу роботи) складала 64 тис. грн., що тоді було трохи більше 2 тис. дол. США. А у 2021 році суддям заморозили розмір прожиткового мінімуму, з якого рахується зарплата. Прожитковий зараз 3028 грн. (з 1 січня ще зросте), а для обчислення зарплати суддів - 2102 грн., тобто вполовину менше (якщо рахувати з бази 2102) або на третину менше (якщо рахувати з 3028). В результаті зарплата низового судді була більше 2 тис. дол. США, а стала 1,5 тис. дол. США. І це при тому, що долар теж знецінюється, просто не такими темпами, як гривня.
Так, передбачаю крики, що це теж багато, особливо порівняно з пенсіями якихось бабці і дідуся - і це правда. Але посада, яка потребує високого професіоналізму, посада з великим (це правда) рівнем робочого навантаження, має достойно оплачуватися - а тенденція, коли ти завтра живеш гірше, ніж вчора, демотивує. Коли ти не живеш краще - то таке, а коли починаєш жити гірше - демотивує.
Ось той "діяч" і спокусився на майже місячну зарплату за одну справу.
Прошу зрозуміти мене правильно - Я ЙОГО НЕ ВИПРАВДОВУЮ. І так, якщо він непорядний, то і за високої зарплати взяв би. Не треба наводити приклад Князєва (голови ВС) . . . І що "якщо не подобається, то най би пішов у приватний сектор, його ніхто на посаді силою не тримає". Я з усім цим згідний і підтримую. Просто кажу, що держава теж веде себе непорядно - при конкурсі на суддю пообіцяла одні умови оплати праці (регулярну актуалізацію зарплати), а потім вже 5-й рік *******, причому перший з них великої війни ще не було . . . Ось вони і спокушаються. Вважають, що якщо їх нагло обманули, то і їм обманути - не гріх. Помилково вважають, зрозуміло, але . . .

Що ж, знайшов собі біду - його проблеми, най відповідає. Сподіваюся, НАБУ ГУНП доведуть справу до кінця і особа, яка зрадила суспільну довіру, відповість по повній програмі.
показать весь комментарий
02.12.2025 00:57 Ответить
Це ж до якрї міри збіднів цей суддя,якщо повівся на цю мзду в сумі 1300 доляриків...?!Напевно живе на вокзілі та харчується з мусорних баків.)))
показать весь комментарий
02.12.2025 07:53 Ответить
Худоба, а не суддя, при таких зарплатах , а потім пенсіях воно ще жадно хоче хоч що несуть загребти.
показать весь комментарий
02.12.2025 20:07 Ответить
 
 