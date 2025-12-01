Суддю районного суду на Закарпатті затримали на хабарі $1300, — НАБУ. ФОТО
НАБУ та САП спільно з УСР у Закарпатській області ДСР Нацполіції викрили на хабарництві суддю Воловецького районного суду.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Суддя вимагав гроші за скасування арешту деревини
За даними слідства, підозрюваний за винагороду пропонував скасувати арешт на 20 кубічних метрів деревини. Зокрема, він радив, як і коли подавати клопотання, аби уникнути його розподілу на іншого слідчого суддю.
Затримання
Під час одержання $1300 хабаря суддю затримали.
Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Топ коментарі
+3 Igor #591922
показати весь коментар01.12.2025 18:22 Відповісти Посилання
+2 фома фоммич #577697
показати весь коментар01.12.2025 18:06 Відповісти Посилання
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Ринкова ціна....
Це навіть не про жадібність - це про тупість людську.
Але держава починає бути винувата в ситуації. При Порошенко, коли провели судову реформу, мінімальна зарплата судді низового суду (без вченого ступеня, адмінпосади, доступу до держтаємниці, в малому населеному пункті без коефіцієнтів великих міст, без великого стажу роботи) складала 64 тис. грн., що тоді було трохи більше 2 тис. дол. США. А у 2021 році суддям заморозили розмір прожиткового мінімуму, з якого рахується зарплата. Прожитковий зараз 3028 грн. (з 1 січня ще зросте), а для обчислення зарплати суддів - 2102 грн., тобто вполовину менше (якщо рахувати з бази 2102) або на третину менше (якщо рахувати з 3028). В результаті зарплата низового судді була більше 2 тис. дол. США, а стала 1,5 тис. дол. США. І це при тому, що долар теж знецінюється, просто не такими темпами, як гривня.
Так, передбачаю крики, що це теж багато, особливо порівняно з пенсіями якихось бабці і дідуся - і це правда. Але посада, яка потребує високого професіоналізму, посада з великим (це правда) рівнем робочого навантаження, має достойно оплачуватися - а тенденція, коли ти завтра живеш гірше, ніж вчора, демотивує. Коли ти не живеш краще - то таке, а коли починаєш жити гірше - демотивує.
Ось той "діяч" і спокусився на майже місячну зарплату за одну справу.
Прошу зрозуміти мене правильно - Я ЙОГО НЕ ВИПРАВДОВУЮ. І так, якщо він непорядний, то і за високої зарплати взяв би. Не треба наводити приклад Князєва (голови ВС) . . . І що "якщо не подобається, то най би пішов у приватний сектор, його ніхто на посаді силою не тримає". Я з усім цим згідний і підтримую. Просто кажу, що держава теж веде себе непорядно - при конкурсі на суддю пообіцяла одні умови оплати праці (регулярну актуалізацію зарплати), а потім вже 5-й рік *******, причому перший з них великої війни ще не було . . . Ось вони і спокушаються. Вважають, що якщо їх нагло обманули, то і їм обманути - не гріх. Помилково вважають, зрозуміло, але . . .
Що ж, знайшов собі біду - його проблеми, най відповідає. Сподіваюся, НАБУ ГУНП доведуть справу до кінця і особа, яка зрадила суспільну довіру, відповість по повній програмі.