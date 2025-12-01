Суддю районного суду на Закарпатті затримали на хабарі $1300, — НАБУ. ФОТО

НАБУ та САП спільно з УСР у Закарпатській області ДСР Нацполіції викрили на хабарництві суддю Воловецького районного суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

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Суддя вимагав гроші за скасування арешту деревини

За даними слідства, підозрюваний за винагороду пропонував скасувати арешт на 20 кубічних метрів деревини. Зокрема, він радив, як і коли подавати клопотання, аби уникнути його розподілу на іншого слідчого суддю.

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Затримання

Під час одержання $1300 хабаря суддю затримали.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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