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Новини Фото Хабарники
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Суддю районного суду на Закарпатті затримали на хабарі $1300, — НАБУ. ФОТО

НАБУ та САП спільно з УСР у Закарпатській області ДСР Нацполіції викрили на хабарництві суддю Воловецького районного суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

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Суддя вимагав гроші за скасування арешту деревини

За даними слідства, підозрюваний за винагороду пропонував скасувати арешт на 20 кубічних метрів деревини. Зокрема, він радив, як і коли подавати клопотання, аби уникнути його розподілу на іншого слідчого суддю.

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затриманні судді на хабарі

Затримання

Під час одержання $1300 хабаря суддю затримали.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київську суддю викрито на незаконному збагаченні на 16 млн грн, - НАБУ (оновлено)

Автор: 

НАБУ (5746) хабар (4792) суддя (1612) Закарпатська область (2267) Мукачівський район (31) Воловець (4)
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Топ коментарі
+3
Не вірю, ну не міг суддя, даже в районі так мало взяти.
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01.12.2025 18:22 Відповісти
+2
обнищала втрана вопше.стыдно за того,кто такие крохи отсыпал
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01.12.2025 18:06 Відповісти
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буденно...
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01.12.2025 18:03 Відповісти
обнищала втрана вопше.стыдно за того,кто такие крохи отсыпал
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01.12.2025 18:06 Відповісти
а вообще то-порядочный судья))за такие деньги решать вопросы
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01.12.2025 18:07 Відповісти
"радник" - йшов по кар'єрній драбині але вчасно зупинили... Але не факт
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01.12.2025 18:11 Відповісти
Не вірю, ну не міг суддя, даже в районі так мало взяти.
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01.12.2025 18:22 Відповісти
А скільки треба брати за кубів дерева?
Ринкова ціна....
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01.12.2025 18:45 Відповісти
Якщо це був кругляк, то його ціна 1000 гр за куб. 20 кубів - 20 000. 1300 баксів - це 55 000 гр.
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01.12.2025 19:43 Відповісти
А, може, просто стріляти при затриманні?
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01.12.2025 18:53 Відповісти
Малувато буде...
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01.12.2025 20:11 Відповісти
За 1300 дол. США знайшов собі 7 років позбавлення волі і конфіскацію майна . . .
Це навіть не про жадібність - це про тупість людську.

Але держава починає бути винувата в ситуації. При Порошенко, коли провели судову реформу, мінімальна зарплата судді низового суду (без вченого ступеня, адмінпосади, доступу до держтаємниці, в малому населеному пункті без коефіцієнтів великих міст, без великого стажу роботи) складала 64 тис. грн., що тоді було трохи більше 2 тис. дол. США. А у 2021 році суддям заморозили розмір прожиткового мінімуму, з якого рахується зарплата. Прожитковий зараз 3028 грн. (з 1 січня ще зросте), а для обчислення зарплати суддів - 2102 грн., тобто вполовину менше (якщо рахувати з бази 2102) або на третину менше (якщо рахувати з 3028). В результаті зарплата низового судді була більше 2 тис. дол. США, а стала 1,5 тис. дол. США. І це при тому, що долар теж знецінюється, просто не такими темпами, як гривня.
Так, передбачаю крики, що це теж багато, особливо порівняно з пенсіями якихось бабці і дідуся - і це правда. Але посада, яка потребує високого професіоналізму, посада з великим (це правда) рівнем робочого навантаження, має достойно оплачуватися - а тенденція, коли ти завтра живеш гірше, ніж вчора, демотивує. Коли ти не живеш краще - то таке, а коли починаєш жити гірше - демотивує.
Ось той "діяч" і спокусився на майже місячну зарплату за одну справу.
Прошу зрозуміти мене правильно - Я ЙОГО НЕ ВИПРАВДОВУЮ. І так, якщо він непорядний, то і за високої зарплати взяв би. Не треба наводити приклад Князєва (голови ВС) . . . І що "якщо не подобається, то най би пішов у приватний сектор, його ніхто на посаді силою не тримає". Я з усім цим згідний і підтримую. Просто кажу, що держава теж веде себе непорядно - при конкурсі на суддю пообіцяла одні умови оплати праці (регулярну актуалізацію зарплати), а потім вже 5-й рік *******, причому перший з них великої війни ще не було . . . Ось вони і спокушаються. Вважають, що якщо їх нагло обманули, то і їм обманути - не гріх. Помилково вважають, зрозуміло, але . . .

Що ж, знайшов собі біду - його проблеми, най відповідає. Сподіваюся, НАБУ ГУНП доведуть справу до кінця і особа, яка зрадила суспільну довіру, відповість по повній програмі.
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02.12.2025 00:57 Відповісти
Це ж до якрї міри збіднів цей суддя,якщо повівся на цю мзду в сумі 1300 доляриків...?!Напевно живе на вокзілі та харчується з мусорних баків.)))
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02.12.2025 07:53 Відповісти
Худоба, а не суддя, при таких зарплатах , а потім пенсіях воно ще жадно хоче хоч що несуть загребти.
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02.12.2025 20:07 Відповісти
 
 