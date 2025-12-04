Затриманий на хабарі суддя Пелих мобілізувався до ЗСУ

Суддю Воловецького районного суду Закарпатської області Олександра Пелиха, затриманого під час отримання хабаря, мобілізували.

Про це на засіданні Вищої ради правосуддя повідомив адвокат судді Сергій Фесенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

У четвер, 4 грудня, ВРП розглядала подання керівника САП Олександра Клименка про надання згоди на утримання судді під вартою. Після виступу прокурорки Олени Дроботової, яка пояснювала необхідність арешту Олександра Пелиха, слово надали захиснику судді.

"Олександр Пелих вже не здійснює судові повноваження. 2 грудня він подав заяву на відставку на адресу Вищої ради правосуддя, а 3 грудня його мобілізовано до Збройних сил України. У зв’язку з цим на Пелиха більше не розподіляються судові справи, а тому заявлені органом досудового розслідування ризики є необґрунтованими", – зазначив адвокат.

Дослідивши всі матеріали справи, Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою Пелиха.

Також читайте: Ексфутболіст "Динамо" Гармаш мобілізований до ЗСУ. Бронювання чи відстрочки він не мав, - Київський ТЦК

Нагадаємо, суддю Воловецького районного суду, відрядженого на Закарпаття з Луганщини, затримали 28 листопада під час отримання 1300 доларів хабаря за скасування арешту лісоматеріалів. Пелиху інкримінують ч. 3 ст. 368 КК України (хабарництво).