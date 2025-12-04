УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10498 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
15 279 100

Затриманий на хабарі суддя Пелих мобілізувався до ЗСУ

суддя Пелих

Суддю Воловецького районного суду Закарпатської області Олександра Пелиха, затриманого під час отримання хабаря, мобілізували.

Про це на засіданні Вищої ради правосуддя повідомив адвокат судді Сергій Фесенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

У четвер, 4 грудня, ВРП розглядала подання керівника САП Олександра Клименка про надання згоди на утримання судді під вартою. Після виступу прокурорки Олени Дроботової, яка пояснювала необхідність арешту Олександра Пелиха, слово надали захиснику судді.

"Олександр Пелих вже не здійснює судові повноваження. 2 грудня він подав заяву на відставку на адресу Вищої ради правосуддя, а 3 грудня його мобілізовано до Збройних сил України. У зв’язку з цим на Пелиха більше не розподіляються судові справи, а тому заявлені органом досудового розслідування ризики є необґрунтованими", – зазначив адвокат.

Дослідивши всі матеріали справи, Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою Пелиха.

Також читайте: Ексфутболіст "Динамо" Гармаш мобілізований до ЗСУ. Бронювання чи відстрочки він не мав, - Київський ТЦК

Нагадаємо, суддю Воловецького районного суду, відрядженого на Закарпаття з Луганщини, затримали 28 листопада під час отримання 1300 доларів хабаря за скасування арешту лісоматеріалів. Пелиху інкримінують ч. 3 ст. 368 КК України (хабарництво).

Автор: 

хабар (4794) суддя (1614) мобілізація (3450) ВРП Вища рада правосуддя (581) Закарпатська область (2272)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
І всі свої хабарі, набуті тяжкою працею, суддя віддав на потреби ЗСУ.
показати весь коментар
04.12.2025 20:17 Відповісти
+41
Тепер із дЄрмаком будуть проходити службу на нулі десь під Ужгородом...
Я за них уже хвилююся - щоб не попали в котел! І в полон!
показати весь коментар
04.12.2025 20:19 Відповісти
+37
У Єрмака поповнення
показати весь коментар
04.12.2025 20:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.12.2025 20:14 Відповісти
Скільки раз цей солдат Пелих підтягнеться на перекладині і за скільки секунд пробіжить 100 метрів? Де буде служити цей кабан? Його морда лиця не поміститься на фотографію в військовий білет.
показати весь коментар
04.12.2025 21:25 Відповісти
Надіюсь він піде штурмувати Покровськ.
показати весь коментар
05.12.2025 08:50 Відповісти
Соромлюсь запитати, а Покровськ чиї війська штурмують?
СОУ захищають Покровськ. чи не так?
показати весь коментар
05.12.2025 09:48 Відповісти
А ви долучайтесь до ЗСУ і побачити що значить захищати Покровськ! Там все дуже наглядно пояснюють - щоденні штурми захоплених ворогом позицій для покращення тактичного положення! Вам сподобається, гарантую.
показати весь коментар
05.12.2025 10:45 Відповісти
Ви не вказуйте, що мені робити, а я не казатиму, куди вам йти.
показати весь коментар
05.12.2025 11:32 Відповісти
Під його габарити треба спецокоп рити. 100% буде десь у спецкріслі папірці перекладати.
показати весь коментар
05.12.2025 14:07 Відповісти
так отим рилом хай і риє окопи
показати весь коментар
05.12.2025 14:53 Відповісти
навіщо?
Він юрист і піде служити у військові прокурори.
Там потрібні фахівці з досвідом хабарництва.
показати весь коментар
05.12.2025 19:36 Відповісти
Черговий грошовий внесок до КАДРОВИХ «тружеників-заробітчан», які з командиром торгують ПОСАДАМИ ??
Шмигаль з умеровим і свириденчихою, про це теж «не ЗНАЮТЬ», як і говнокамандувач зеленський?!?!
показати весь коментар
04.12.2025 21:34 Відповісти
Він взагалі не мав пройти ВЛК, через декілька місяців звільниться за станом здоров'я ,ще і компенсацію отримає.Такиих хитрунів багато ,як бонус ще можна буде за кордон їздити.
показати весь коментар
05.12.2025 09:49 Відповісти
епать успеть😁😁😁
показати весь коментар
04.12.2025 20:15 Відповісти
І всі свої хабарі, набуті тяжкою працею, суддя віддав на потреби ЗСУ.
показати весь коментар
04.12.2025 20:17 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2025 20:48 Відповісти
Та забув де банку з доларами закопав а хабар вилучений як речдок.
показати весь коментар
04.12.2025 20:57 Відповісти
У Єрмака поповнення
показати весь коментар
04.12.2025 20:17 Відповісти
Кулеметний розрахунок "Монако".
показати весь коментар
04.12.2025 21:09 Відповісти
Зі складу військ коррупційного призначення....
показати весь коментар
04.12.2025 21:19 Відповісти
Це спереду кулемет, а позаду в нього батарея, майже танк.
показати весь коментар
04.12.2025 21:35 Відповісти
🤣🤣🤣🤣красава..кров"ю змиє ганьбу🤣🤣🤣
показати весь коментар
04.12.2025 20:19 Відповісти
Ким він там з такою товстою пикою служитиме? Він же товстіший танка.
показати весь коментар
04.12.2025 20:54 Відповісти
З врахуванням його освіти і досвіду роботи саме дно, яке йому світить - начальник стройової частини якоїсь бригади. Хоча, з врахуванням останніх баталій, скоріш за все піде в Генштаб Кончу-Заспу від буданівських "агресорів" відбивати. Ось де фронт, так фронт, а не якісь нах нікому не потрібні руїни Покровська.
показати весь коментар
04.12.2025 21:08 Відповісти
ФАБом, а якщо руки, в польоті, розкине, то і КАБом.
показати весь коментар
04.12.2025 23:11 Відповісти
показати весь коментар
05.12.2025 02:58 Відповісти
Тепер із дЄрмаком будуть проходити службу на нулі десь під Ужгородом...
Я за них уже хвилююся - щоб не попали в котел! І в полон!
показати весь коментар
04.12.2025 20:19 Відповісти
Ваші хвилювання мають всі підстави. В Ужгороді Балоги, вони такими дєрьмаками паленку *********.
показати весь коментар
04.12.2025 21:10 Відповісти
І колька з каклєтами
показати весь коментар
04.12.2025 21:48 Відповісти
кольку не трогайте, у нього душевна травма, куму американці підсрачника дали.
показати весь коментар
05.12.2025 00:29 Відповісти
Відправлять заливати травми у Таїланд на лікування із мигалками через кордон
показати весь коментар
05.12.2025 00:59 Відповісти
Тоді залишиться в окопах біля Конча-Заспа і буде триматися до крайнього патрона....
показати весь коментар
04.12.2025 22:30 Відповісти
І куди його з таким пузом,буде над військовими правосуддя чинити?Може його використати в розвідці,за ним як за мішком з піском ховатись можна.
показати весь коментар
04.12.2025 20:20 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2025 20:29 Відповісти
Йому тре сидячу роботу.
Кулеметником, десь на дереві
показати весь коментар
04.12.2025 21:50 Відповісти
что Вам плохого сделали деревья?)
показати весь коментар
05.12.2025 09:22 Відповісти
У Серебрянці або біля Лиману.
Самі стовбури.
І витримають, і на дрова потім
показати весь коментар
05.12.2025 09:25 Відповісти
Самі стовбури. ........... на дереві............ ах ви пустун
показати весь коментар
05.12.2025 11:14 Відповісти
😁😁😁
показати весь коментар
05.12.2025 11:34 Відповісти
а ще на розмінування з таким пузом
показати весь коментар
05.12.2025 14:58 Відповісти
Буде штурмовати найближчу кухню чи продовольчий склад
показати весь коментар
04.12.2025 20:22 Відповісти
Тобі чимось Чорновіл не вгодила , прокацаплений ?
показати весь коментар
04.12.2025 20:40 Відповісти
Порішає. Буде десь в тилу кров'ю змивати позор.
показати весь коментар
04.12.2025 20:22 Відповісти
"затриманого під час отримання хабаря, мобілізували"
Як все просто...
показати весь коментар
04.12.2025 20:24 Відповісти
cуки, це вже сюр.
показати весь коментар
04.12.2025 20:24 Відповісти
І щуку кинули у річку...
показати весь коментар
04.12.2025 20:26 Відповісти
Ці псевдомобілізації мають бути заборонені, а такі мобілізовані мають відправлятися рядовими у зону бойових дій!
показати весь коментар
04.12.2025 20:26 Відповісти
Зав баней в Закарпатском военном округе?
показати весь коментар
04.12.2025 20:32 Відповісти
Щось м аловата посада - як мінімум зав банним комплексом! Статус не дозволяє бути рядовим!
показати весь коментар
04.12.2025 20:49 Відповісти
Схоже - схема цілком робоча !
показати весь коментар
04.12.2025 20:35 Відповісти
Ну звісно! Для таких ось комфортна мобілізація по місцю прописки, + бонуси а іншим ганебна бусифікація., цій схемі вже більше двох років
показати весь коментар
04.12.2025 20:53 Відповісти
Ким мобілізувався? Невже в піхту?
показати весь коментар
04.12.2025 20:36 Відповісти
саме туди....
показати весь коментар
04.12.2025 20:55 Відповісти
Яка помилочка в мене вийшла,але дуже точна.
показати весь коментар
04.12.2025 22:14 Відповісти
Так, буде котитись і своєю тушею безжально давити ворога.
показати весь коментар
04.12.2025 20:56 Відповісти
У бригаду дєрьмачини!
І оця відверта ***** процвітає пишним цвітом!!!
Воно ще буде убд всім у морду тикати!!!!!
показати весь коментар
04.12.2025 20:36 Відповісти
новый одесский военком?
показати весь коментар
04.12.2025 20:39 Відповісти
зняв з язика)
показати весь коментар
05.12.2025 00:22 Відповісти
Парабеллум видали?
показати весь коментар
04.12.2025 20:39 Відповісти
швидше кокаїнум та коньячинум ((
показати весь коментар
04.12.2025 20:42 Відповісти
Мабуть в рАзвЄТку попав?
показати весь коментар
04.12.2025 20:45 Відповісти
в ГУР МО кандидат одразу - там парабелуми нагородні видають навіть в тилу!
показати весь коментар
04.12.2025 20:51 Відповісти
Спочатку вирок, а потім можлива мобілізація і тільки в піхоту на нуль.
показати весь коментар
04.12.2025 20:49 Відповісти
В мене лише одне питання - в судді може бути таке рило, і я не про "рило в пушку", а просто - рило....?
показати весь коментар
04.12.2025 20:54 Відповісти
Для таких мобілізованих доцільно вже створювати щось на кшалт штрафбатів.
показати весь коментар
04.12.2025 20:54 Відповісти
Ми вже маємо такі: штрафбат Монако, штрафбат Відень...
показати весь коментар
04.12.2025 21:47 Відповісти
Оце так штурмовик..за Покровськ я спокійний.
показати весь коментар
04.12.2025 21:00 Відповісти
ну і *****? воно ж в "емку" не влізе.
показати весь коментар
04.12.2025 21:01 Відповісти
Батальйон "Зашкварений Корупціонер" скоро стане корпусом.
показати весь коментар
04.12.2025 21:07 Відповісти
Хто це придумав - ховати злодюг від слідства у ЗСУ?
показати весь коментар
04.12.2025 21:11 Відповісти
Може розстрілять, дешевше буде?
показати весь коментар
04.12.2025 21:20 Відповісти
... може почати розстрілювати ?
показати весь коментар
04.12.2025 21:39 Відповісти
Цікаво, якого хабаря дав цей державний "рішала", щоби до ЗСУ потрапити?
показати весь коментар
04.12.2025 21:45 Відповісти
зЕ превращает ЗСУ в общественный туалет.Всех замазать своим дерьмом.
показати весь коментар
04.12.2025 21:45 Відповісти
Подивіться на цю "жирну свиню" про яку річ може йти мобілізація: свиней обжирать тоді в сапери, тільки на фронт; а так-ця мразота просто "відкупився"
показати весь коментар
04.12.2025 21:55 Відповісти
І як це хряк допоможе ЗСУ??? Ви жартуєте??? Згоден щоб воно пробігло хоча би 50 метрів на час, а потім цього хряка злапає інфаркт.............
показати весь коментар
04.12.2025 22:08 Відповісти
Нехай копає окопи
показати весь коментар
04.12.2025 22:41 Відповісти
Риє своїм рилом!!!
показати весь коментар
05.12.2025 15:05 Відповісти
Сподівається відсидітися у тилу. А якщо в окоп?
показати весь коментар
04.12.2025 22:40 Відповісти
поделится с сержантом
показати весь коментар
04.12.2025 23:25 Відповісти
не буде "якщо"! воно навіть в тилу не буде, лише на бумазі
показати весь коментар
05.12.2025 00:17 Відповісти
Такою мордою тільки пацюків бить...
показати весь коментар
04.12.2025 23:06 Відповісти
Обвʼязати протитанковими гранатами із дистанційним детонатором і покласти на дорозі чекати «своїх». І не забути кляпа в рота.
показати весь коментар
04.12.2025 23:10 Відповісти
Може зразу всіх відправити а не дивитись серіал.
показати весь коментар
04.12.2025 23:11 Відповісти
откупится на заработанное бессонніми ночами
показати весь коментар
04.12.2025 23:24 Відповісти
війна це велике свинство, малята...
показати весь коментар
04.12.2025 23:26 Відповісти
керівником харчового блоку?
показати весь коментар
05.12.2025 00:15 Відповісти
Схоже останніми днями віднайшли спосіб поповнення ЗСУ усіляким лайном.
показати весь коментар
05.12.2025 01:31 Відповісти
Буде сидіти в юридичному відділі тцка
показати весь коментар
05.12.2025 05:47 Відповісти
Не потрібно так ганьбити армію! Тільки прикриваються армією, щоб відмазатись від покарання! Сором за правоохоронні органи!
показати весь коментар
05.12.2025 03:21 Відповісти
Як цей боров влк пройшов з таким барилом? Це пздць..
.
показати весь коментар
05.12.2025 05:11 Відповісти
Суддя?? то шашлики буде смажити і пиво пити десь в якійсь глушині..По сусідству у нас жили декілька "мішків".. Було видно що військо тримається тільки на них..Якщо маєш гроші, то ти і УБД отримаєш, а твої бойові будуть в штабах отримувати.Все це перевіряється дуже просто - стоять бойові виплати, а він сидить вдома, то тут договорняк..
показати весь коментар
05.12.2025 05:53 Відповісти
Циркбл*дь...
показати весь коментар
05.12.2025 08:03 Відповісти
Через місць демобілізується за станом здоров'я.
показати весь коментар
05.12.2025 08:12 Відповісти
Ну і ряха...але в юрвідділ годен, і повісити на нього всі службові розслідування бо задутим та зсчшникам
показати весь коментар
05.12.2025 08:12 Відповісти
Ще один доброволець... Тепер крім суддівської пенсії, буде мати УБД.
показати весь коментар
05.12.2025 09:02 Відповісти
Оце хто мріє про владу військових "після війни", то майте на увазі, що вами керуватимуть не просто якісь там Миколи на протезах, а солідні люди з УБД)
показати весь коментар
05.12.2025 09:43 Відповісти
Доброволець в лапках.
показати весь коментар
05.12.2025 09:52 Відповісти
Він не в танк ні в БТР не влізе. Прийжется його на возику спеціальному возити.
показати весь коментар
05.12.2025 13:43 Відповісти
Щось не дуже розумію тонкощи КПК...Ще що виходить якщо я пограбую наприклад суддю а потім мобілізуюся я уникну суду та сроку???
показати весь коментар
05.12.2025 13:43 Відповісти
Так, хіба мобілізовані непідсудні?
показати весь коментар
05.12.2025 14:04 Відповісти
 
 