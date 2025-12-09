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Новини Хабарники Справи про незаконне збагачення
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Сотні тисяч валюти готівкою: екоінспекторку з Дніпра затримали, але її начальника не чіпали, - ЗМІ

На Дніпропетровщині затримали екоінспекторку за підозрою у незаконному збагаченні. Водночас до її керівника у правоохоронці питань не було.

Про це пише видання "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Напередодні "Громадський контроль" повідомив, що у Дніпрі затримано начальницю відділу Держекоінспекції Придніпровського округу Лілію Чигрикову. Чиновницю підозрюють у незаконному збагаченні, а під час обшуків у неї знайшли 880 тис. доларів та 210 тис. євро готівкою.

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Незаконне збагачення екоінспекторки Чигрикової
Незаконне збагачення екоінспекторки Чигрикової

Офіційно вона заробляла менш як 30 тис. грн на місяць, проте змогла купити квартиру площею понад 100 кв. м в елітному ЖК, новеньку BMW 5-ї серії та ювелірні прикраси. Майно вона переписала на сина.

У декларації за 2024 рік посадовиця, яка працює в екоінспекції понад 10 років, вказала 45 кв. м житла та 2,5 тис. євро заощаджень.

Насправді Чигрикова мешкала в апартаментах площею понад 100 кв. м в елітному ЖК. Там і виявили валюту, золоті монети, дорогі годинники та прикраси.

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Її син Микита Чигриков спочатку працював з нею в інспекції, а у 2022 році голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук призначив його в.о. директора КП "Профдезинфекція", пише видання.

Декларації, попри вимогу закону, він не подав, а у 2023 придбав квартиру в центрі Дніпра за 1,6 млн грн.

Чигриковій повідомили про підозру у незаконному збагаченні, суд взяв її під варту із заставою у 30 мільйонів гривень.

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Могла діяти не сама

Видання звернуло увагу, що Чигрикова не могла діяти сама. Її керівник - заступник начальника екоінспекції Придніпровського округу Дмитро Шибко.

"Родина Шибка, який керує екоінспекцією в регіоні роками, обростає елітною нерухомістю за дивними цінами та схемами "дарування", - йдеться в матеріалі.

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Майно рідних Шибка:

  • Мати-пенсіонерка: На початку 2022 року Наталія Шибко купила будинок у Дніпрі (201 кв. м) за 1,2 млн грн ($43 000). Ціна занижена у 3-8 разів від ринкової.
  • Подарунок сину: У 2023 році вона ж подарувала Дмитру Шибку квартиру на Печерську в Києві (72 кв. м), оцінивши її у смішні 200 тис. грн. Реальна вартість такої квартири – близько 150 тис. доларів.
  • Квартира 20-річного сина: Роман Шибко, син посадовця, у 20-річному віці придбав квартиру в центрі Києва (246 кв. м) на вул. Б. Хмельницького. У 2013 році вона мала коштувати понад 500 тис. доларів. Згодом він подарував її сестрі.
  • Майно дружини: Юлія Шибко володіє апартаментами (123 кв. м) в елітному ЖК "Дельмар" та котеджем (320 кв. м) на березі річки Самара.

"У 2019 році Дмитра Шибка вже затримували на хабарі, але справа не завершилась тюрмою", - підсумовує видання.

Незаконне збагачення екоінспекторки Чигрикової

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Автор: 

хабар (4795) Держекоінспекція (243) Дніпро (3577) незаконне збагачення (232) Дніпропетровська область (5153) Дніпровський район (430)
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Топ коментарі
+18
лядь, звичайний клерк... де ж взяти гроші на війну в країні, де біснуються золоті тельці та тьоли?...
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09.12.2025 11:17 Відповісти
+9
Начальник сліл сосну але пообіцяв парєшать.
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09.12.2025 11:24 Відповісти
+8
Шістку затримали, а насяльник встиг занести «двушку» в мєнтовку.
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09.12.2025 11:20 Відповісти

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