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Новини Хабарники
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Посадовець ДПСУ вимагав 110 тис. грн "відкату" за постачання запчастин для військових частин

На хабарі затримано посадовця ДПСУ: подробиці

Затримано посадовця Держприкордонслужби, який вимагав хабар за постачання запчастин для військових частин.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про посадовця автомобільної служби військової частини Державної прикордонної служби.

Слідство стверджує, що він отримав від приватного підприємця 10 відсотків від вартості автомобільних запчастин, що постачалися для потреб військової частини.

Сума хабаря становила 110 тис. грн.

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Деталі схеми

"Закупівля запчастин здійснювалася в межах процедур публічних закупівель для забезпечення транспортних засобів, які використовуються в зоні бойових дій.

Правоохоронці задокументували три факти отримання частин неправомірної вигоди, зокрема у липні та вересні 2025 року", - йдеться в повідомленні.

2 січня 2026 року під час отримання чергової частини кошти посадовця було затримано. 

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.

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Автор: 

хабар (4806) ДПСУ Держприкордонслужба (6813) Офіс Генпрокурора (3990)
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