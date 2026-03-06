€800 и $300 за изъятое имущество: на взятке задержан судья Ренийского райсуда на Одесчине, - Офис Генпрокурора. ФОТО

В рамках уголовного производства по фактам мошенничества и получения неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 368 УК Украины) 5 марта 2026 года задержан судья Ренийского районного суда Одесской области по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Объявление подозрения

Как отмечается, в тот же день судье было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

6 марта 2026 года стороной обвинения в Высший совет правосудия внесено представление о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей. Кроме того, в Высший антикоррупционный суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Что известно?

Установлено, что 29 января этого года в Ренийский районный суд Одесской области поступили для рассмотрения материалы об административном правонарушении о привлечении водителя к ответственности и решении судьбы изъятых у него табачных изделий без марок акцизного налога, которые он перевозил.

Судья этого суда во время общения с заявителем предложил за неправомерную выгоду принять решение о возврате изъятого имущества и его возвращении. С этой целью судья намекал на необходимость передачи денежных средств в валюте ("евро"), отмечая, что заявитель должен "заинтересовать" его, чтобы избежать конфискации имущества. При получении 800 евро и 300 долларов судья был задержан.

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Сообщается, что досудебное расследование продолжается.