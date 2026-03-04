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Оформили фиктивное наследство: разоблачены судья и адвокаты в завладении квартирой умершей киевлянки. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачены бывший председатель районного суда, три адвоката, председатель ОСМД и их сообщник. Их подозревают в организации схемы незаконного завладения недвижимым имуществом и его продаже.

По данным следствия, в 2020 году после смерти женщины, у которой не было наследников, ее квартира в Киеве должна была перейти территориальной громаде. Вместо этого судья и его сообщники разработали план мошеннического завладения имуществом, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Они организовали подачу в суд заведомо ложного иска о признании права собственности на квартиру. Иск подал мужчина, который не имел никакого отношения к умершей или ее имуществу, однако подозреваемые внесли ложные сведения о его проживании с женщиной и наличии дома в городе Сквира, который фактически принадлежит другому лицу.

В марте 2021 года суд удовлетворил иск, после чего право собственности на квартиру было зарегистрировано за "наследником", а имущество продано третьему лицу за 34 500 долларов США.

Бывшему председателю суда инкриминируется пособничество в мошенничестве, служебный подлог и незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем. Трем адвокатам и председателю ОСМД - пособничество в мошенничестве и легализация имущества. Фиктивному истцу - мошенничество и легализация имущества.

Прокуратура подготовила ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Также принимаются меры для возврата незаконно отчужденного имущества территориальной громаде.

мошенники
мошенники
мошенники
мошенники
мошенники
мошенники

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Автор: 

адвокат (1433) Киевская область (4667) мошенничество (1360) наследство (35) Нацполиция (16973) судья (2639) Офис Генпрокурора (3140)
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Топ комментарии
+6
і далі як бачимо процвітає цей бізнес... Потрібно було ще в 90-х роках повісити пару "чорних адвокатів", і всіх хто прикладався до цих тяжких злочинів, привселюдно... щоб думали інші,
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04.03.2026 10:47 Ответить
+4
Треба 7 разів подумати,ніж придбати нерухомість,яка була під судовими позовами...відомо багато схем в яких судді заробляють на померлих власниках...морги та лікарні - надають інформацію..в там - по схемі....
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04.03.2026 10:41 Ответить
+3
Судівська-адвокатська мафія страшніша за наркомафію і фармомафію разом взяті.
Особливо в Україні де серед адвокатів є ізотови, єрмаки і баканови. Це тихі кіллери законності і порядку.
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04.03.2026 10:51 Ответить
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Треба 7 разів подумати,ніж придбати нерухомість,яка була під судовими позовами...відомо багато схем в яких судді заробляють на померлих власниках...морги та лікарні - надають інформацію..в там - по схемі....
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04.03.2026 10:41 Ответить
і далі як бачимо процвітає цей бізнес... Потрібно було ще в 90-х роках повісити пару "чорних адвокатів", і всіх хто прикладався до цих тяжких злочинів, привселюдно... щоб думали інші,
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04.03.2026 10:47 Ответить
З часів «реформи» портнова-януковича, адвокатура з її збродом в керівництві і складом адвокатів з купленими посвідченнями, стала Конторою яка прислоговує виключно кримінальній мафії, де підкупом, де шантажем, де провокаціями і навіть залякуванням. Букуваня адвокатів стало їх новим уставом, де чорним по білому написано - тягни час не на дні а на роки і робило вбивць і крадіїв білими пухнастими і вільними.
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04.03.2026 10:57 Ответить
Нехай СБУ розбираються з КМДА . Вони таке творять зараз , що нема слів. Пишуть наприклад що проти надання спадщини приватної квартири дітям померлой . Ці менеджери так коррупціонують і без того корупційну владу у місті Києв
Чи наприклад ПРОСЯТЬ за приватизацію кусочка землі ( 4 сотки) на Видубичах , де стоїть пів дома вже 60 років, 80 тис долларів.
МЕНЕДЖЕРИ КМДА ПРОСТО ОФУЕЛІ ВІД БЕЗКАРНОСТІ.
Мені це у січні розповів адвокат
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04.03.2026 10:51 Ответить
Судівська-адвокатська мафія страшніша за наркомафію і фармомафію разом взяті.
Особливо в Україні де серед адвокатів є ізотови, єрмаки і баканови. Це тихі кіллери законності і порядку.
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04.03.2026 10:51 Ответить
...ізовітови...
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04.03.2026 11:21 Ответить
Коли в Євросоюзі кажуть,що у вас корупція,куди вам в 2027 в ЄС.Наші "Слуги",протилежне,що її нема у нас,в Європі більша корупція.ЗЕленський заявляє що ми боремся з нею.Мабуть,він з нею на одній стороні барикад?
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04.03.2026 11:07 Ответить
Расстрелять мародёров.
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04.03.2026 11:07 Ответить
Чому ДБР,проти банальних шахраїв тягає з собою космонавтів,їх би хоч третину таких крутих на ЛБЗ.
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04.03.2026 11:19 Ответить
Схема працювала у всі часи. Ось наочний приклад. В 1941 році з Москви був масовий виїзд в Самарканд. В 1944 році один діяч мистецтв повернувся, в квартирі був відсутній рояль. Домоуправ, який мав зберігати квартири клявся, що то не він. Міліція знизила плечима. Але нового власника таки знайшли. Позов до суду про витребування майна, новий власник пред'явив квитанцію з магазину про купівлю в 1944 році цього роялю. Але адвокат діяча перегорнув квитанцію і виявив, що вона віддрукована у 1946 році. Оскільки покупець і продавець були непрості особи, справа дійшла наверх. Вся організована група була заарештована, в тому числі замГенпрокурора,ним був Льова Шейніс, модний літератор, прокурор, бувший помічник Вишинського. І що цікаво, сторони процесу і всі рішали, були однієї нації. Льова отримав десятку.
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04.03.2026 12:13 Ответить
 
 