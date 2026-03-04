Оформили фиктивное наследство: разоблачены судья и адвокаты в завладении квартирой умершей киевлянки. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачены бывший председатель районного суда, три адвоката, председатель ОСМД и их сообщник. Их подозревают в организации схемы незаконного завладения недвижимым имуществом и его продаже.
По данным следствия, в 2020 году после смерти женщины, у которой не было наследников, ее квартира в Киеве должна была перейти территориальной громаде. Вместо этого судья и его сообщники разработали план мошеннического завладения имуществом, передает Цензор.НЕТ.
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Они организовали подачу в суд заведомо ложного иска о признании права собственности на квартиру. Иск подал мужчина, который не имел никакого отношения к умершей или ее имуществу, однако подозреваемые внесли ложные сведения о его проживании с женщиной и наличии дома в городе Сквира, который фактически принадлежит другому лицу.
В марте 2021 года суд удовлетворил иск, после чего право собственности на квартиру было зарегистрировано за "наследником", а имущество продано третьему лицу за 34 500 долларов США.
Бывшему председателю суда инкриминируется пособничество в мошенничестве, служебный подлог и незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем. Трем адвокатам и председателю ОСМД - пособничество в мошенничестве и легализация имущества. Фиктивному истцу - мошенничество и легализация имущества.
Прокуратура подготовила ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.
Также принимаются меры для возврата незаконно отчужденного имущества территориальной громаде.
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Чи наприклад ПРОСЯТЬ за приватизацію кусочка землі ( 4 сотки) на Видубичах , де стоїть пів дома вже 60 років, 80 тис долларів.
МЕНЕДЖЕРИ КМДА ПРОСТО ОФУЕЛІ ВІД БЕЗКАРНОСТІ.
Мені це у січні розповів адвокат
Особливо в Україні де серед адвокатів є ізотови, єрмаки і баканови. Це тихі кіллери законності і порядку.